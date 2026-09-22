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Neden Birçok Şeyi Unutsak da Şarkı Sözlerini Yıllarca Unutmuyoruz?

etiket Neden Birçok Şeyi Unutsak da Şarkı Sözlerini Yıllarca Unutmuyoruz?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
22.09.2026 - 13:01
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Şarkı sözlerini bir kere ezberleyince uzun yıllar geçse de unutmuyoruz. Tandığımız birinin adını, dün yediğimiz yemeği bile unutuyoruz ama çocukken ezberlediğimiz şarkının sözlerini ilk gün gibi hatırlıyoruz. Peki bunun nedeni ne?

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Çok eskiden dinlediğimiz bir şarkıyı yıllar sonra duyduğumuzda hemen sözlerini söylemeye başlıyoruz.

Şarkıyı hiç dinlemesek de sözler bir anda dudaklarımızdan dökülüyor. Bunu bilinçli şekilde de yapmıyoruz aslında. Bir anda sözler hatırımıza geliyor ve söylemeye başlıyoruz.

Şarkı sözleri sadece metinden ibaret değil.

Ezberlediğimiz şey sadece kelimeler değil aslında. Melodisi ve ritimiyle birlikte şarkıları ezberliyoruz. Ayrıca şarkıları duygu ve anılarla da bağdaştırıyoruz. Bu sayede aklımızda kalıyor zaten.

Beynimiz şarkı sözlerini melodiyle birlikte öğreniyor.

Şarkıyı dinlediğimizde sadece sözlerini duymuyoruz. Şarkıları melodisiyle birlikte öğreniyoruz. Yani şarkı sözleri melodiyle birlikte zihnimize kazınıyor. Bu sayede de daha uzun süre hatırlayabiliyoruz. 

Hatırlarken de sadece sözünü hatırlamıyoruz yani.

Kelimelerle birlikte şarkının melodisini de hatırlıyoruz. Kelimeleri tek başına düşünmediğimiz için hatırlamak kolaylaşıyor. Melodinin birkaç saniyesini duyunca hemen sözler aklımıza geliyor işte.

Şarkıların melodisi kelimeler için bir ipucu!

Şarkının sözlerini düşününce hatırlayamasak da şarkıyı duyduğumuzda bir anda sanki sözler zihnimize yükleniyor. Bunun nedeni melodinin sözleri hatırlamamıza yardım etmesi. Yani şarkının sözlerini ilk başta hatırlamasak da melodisi bize sözleri hatırlamak için yol gösteriyor.

Şarkıyı ne kadar çok dinlediysek o kadar çok hatırlıyoruz!

Şarkıları dinlerken amacımız sözlerini ezberlemek değil elbette. Ama defalarca dinlediğimizde artık sözler beynimize kazınıyor. Bu da tekrar dinlediğimizde hatırlamamızı kolaylaştırıyor.

Tekrar eden sözler de hatırlamayı kolaylaştırıyor.

Nakaratı sürekli tekrarlayan şarkıları dinledikçe şarkı sözlerini ezberlemek kolaylaşıyor. Aynı ritim ve melodinin tekrarladığı ve nakaratta aynı sözlerin geçtiği şarkılar kolayca ezberleniyor ve uzun süre hafızada kalabiliyor.

Duygular ve anılar şarkılarla bağımızı güçlendiriyor.

Hayatımızın dönemlerine eşlik eden birçok şarkı var. Bu şarkıları sadece dinlemek için dinlemiyoruz yani. Onları yaşadıklarımızla bağdaştırıyoruz. Böyle duygularımızla ve anılarımızla eşleştirdiğimiz şarkıları çok daha iyi hatırlıyoruz elbette.

Şarkıyı yüksek sesle söylemek de hatırlamayı destekliyor.

Şarkıyı içinden söylemekle yüksek sesle söylemek hatırlamayı etkiliyor diyebiliriz yani. Tek başına sessiz dinlediğin bir şarkıdansa bağıra çağıra dinlediğin bir şarkıyı daha iyi hatırlıyorsun.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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