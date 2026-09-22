Neden Birçok Şeyi Unutsak da Şarkı Sözlerini Yıllarca Unutmuyoruz?

Şarkıyı hiç dinlemesek de sözler bir anda dudaklarımızdan dökülüyor. Bunu bilinçli şekilde de yapmıyoruz aslında. Bir anda sözler hatırımıza geliyor ve söylemeye başlıyoruz.

Şarkı sözleri sadece metinden ibaret değil.

Ezberlediğimiz şey sadece kelimeler değil aslında. Melodisi ve ritimiyle birlikte şarkıları ezberliyoruz. Ayrıca şarkıları duygu ve anılarla da bağdaştırıyoruz. Bu sayede aklımızda kalıyor zaten.