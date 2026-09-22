Neden Birçok Şeyi Unutsak da Şarkı Sözlerini Yıllarca Unutmuyoruz?
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Şarkı sözlerini bir kere ezberleyince uzun yıllar geçse de unutmuyoruz. Tandığımız birinin adını, dün yediğimiz yemeği bile unutuyoruz ama çocukken ezberlediğimiz şarkının sözlerini ilk gün gibi hatırlıyoruz. Peki bunun nedeni ne?
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Çok eskiden dinlediğimiz bir şarkıyı yıllar sonra duyduğumuzda hemen sözlerini söylemeye başlıyoruz.
Beynimiz şarkı sözlerini melodiyle birlikte öğreniyor.
Şarkıların melodisi kelimeler için bir ipucu!
Duygular ve anılar şarkılarla bağımızı güçlendiriyor.
Şarkıyı yüksek sesle söylemek de hatırlamayı destekliyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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