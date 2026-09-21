O Gün Sahneye Çıktılar ve Müzik Tarihi Değişti

Aslında festival o ana kadar gayet normal, hatta biraz da sıkıcı ilerliyordu. Sahneye onlarca dev isim çıkmıştı ama seyirci tam anlamıyla coşamamıştı. Ta ki Freddie Mercury beyaz atletiyle sahneye fırlayana kadar. Queen’in önünde sadece 21 dakika vardı ve Freddie o sürede Wembley Stadyumu'ndaki 72 bin kişiyi resmen hipnotize etti.

Sonradan rock tarihinin en iyi canlı performansı seçilen bu 21 dakika, Queen'i sadece bir müzik grubu olmaktan çıkarıp ölümsüz bir efsaneye dönüştürdü.