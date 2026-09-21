O Gün Sahneye Çıktılar ve Müzik Tarihi Değişti
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Bazı konserler vardır, biletini alır, gider, eğlenir ve evine dönersin. Ama bazı anlar var ki, o gün orada olan insanlar sadece bir müzik grubunu izlemedi; bildiğin bir devrime, koskoca bir çağın başlangıcına şahitlik etti. Sahneye adım attıkları andan itibaren müzik dünyasındaki hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığı, izlerken bile insanın tüylerini diken diken eden o efsanevi sahne performanslarına yakından bakıyoruz.
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Queen – Live Aid (1985)
Jimi Hendrix – Woodstock (1969)
Nirvana – MTV Unplugged (1993)
The Beatles – Shea Stadyumu (1965)
Michael Jackson – Motown 25 (1983)
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Bob Marley – Smile Jamaica (1976)
Daft Punk – Coachella (2006)
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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