Beyin İçin Gübre Gibi: Nöroloğun Asla Atlamadığı 15 Dakikalık Sabah Alışkanlığı
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Sabahları uyanır uyanmaz telefona baktığınızı biliyoruz. Peki bunun yerine ne yapabilirsiniz? Bu soruya, bir nörologtan oldukça basit bir cevap geldi: Hareket etmek.
New Jersey'deki Jersey Shore University Medical Center'da görev yapan nörolog Dr. Adil Niaz, güne hazırlanmaya başlamadan önce 15 dakikasını hafif egzersize ayırdığını söylüyor. Rutini karmaşık değil: Biraz esneme, birkaç şınav ve squat. Niaz'a göre buradaki amaç forma girmek değil, nabzı bir miktar yükseltmek. Çünkü bu kısa hareket, beyni oksijenden zengin kanla besliyor ve sinir hücreleri için kritik bir maddenin salınımını tetikliyor.
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Rutin Basit: Esneme, Birkaç Şınav ve Squat
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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