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Beyin İçin Gübre Gibi: Nöroloğun Asla Atlamadığı 15 Dakikalık Sabah Alışkanlığı

Beyin İçin Gübre Gibi: Nöroloğun Asla Atlamadığı 15 Dakikalık Sabah Alışkanlığı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 16:04
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Sabahları uyanır uyanmaz telefona baktığınızı biliyoruz. Peki bunun yerine ne yapabilirsiniz? Bu soruya, bir nörologtan oldukça basit bir cevap geldi: Hareket etmek. 

New Jersey'deki Jersey Shore University Medical Center'da görev yapan nörolog Dr. Adil Niaz, güne hazırlanmaya başlamadan önce 15 dakikasını hafif egzersize ayırdığını söylüyor. Rutini karmaşık değil: Biraz esneme, birkaç şınav ve squat. Niaz'a göre buradaki amaç forma girmek değil, nabzı bir miktar yükseltmek. Çünkü bu kısa hareket, beyni oksijenden zengin kanla besliyor ve sinir hücreleri için kritik bir maddenin salınımını tetikliyor. 

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Rutin Basit: Esneme, Birkaç Şınav ve Squat

Rutin Basit: Esneme, Birkaç Şınav ve Squat

Dr. Adil Niaz, her sabah, en azından haftada üç gün hafif egzersiz yapmayı alışkanlık hâline getirdiğini söylüyor. Tercih ettiği hareketler oldukça sade: Esneme, birkaç şınav ve squat.

Sürenin kısa olması da bilinçli bir tercih. Niaz, güne hazırlanmaya başlamadan önce yaklaşık 15 dakika hareket etmeye çalışıyor; hedefi yoğun bir antrenman yapmak değil, nabzını bir miktar yükseltmek. Bu alışkanlığı birkaç yıl önce edindiğini ve hem zihinsel berraklık hem de ruh hâli açısından farkı kendi deneyiminde gözlemlediğini belirtiyor.

Beyin Hücreleri İçin Gübre: BDNF

Beyin Hücreleri İçin Gübre: BDNF

Peki nabzın yükselmesinin beyinle ne ilgisi var? Niaz'ın açıklaması şöyle: 'Hafif ve orta şiddetteki fiziksel aktivite beyin için faydalıdır çünkü beyni oksijenden zengin kanla yıkar ve beyin hücreleri için gübre gibi çalışan BDNF, yani Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör salınımını tetikler.'

Sabah saatlerinin ayrıca biyolojik bir avantajı da var. Niaz'a göre her sabah beyinde kortizol adlı stres hormonunda doğal bir yükseliş yaşanıyor ve bu yükseliş kişiyi dinlenme hâlinden uyanıklığa geçiriyor. Hareketi bu pencereye denk getirmek, günün geri kalanındaki zihinsel performansı destekliyor.

Araştırma Ne Gösteriyor: Hipokampüste Yüzde 2 Büyüme

Araştırma Ne Gösteriyor: Hipokampüste Yüzde 2 Büyüme

Niaz'ın dayandığı bulgu, egzersiz ve beyin ilişkisine dair en çok atıf alan çalışmalardan birine ait. Kirk Erickson ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, 120 yetişkin bir yıl boyunca izlendi. Düzenli orta şiddette aerobik egzersiz yapan grupta, beynin başlıca hafıza merkezi olan hipokampüsün hacmi yüzde 2 arttı. Araştırmacılara göre bu artış, yaşa bağlı hacim kaybının bir ila iki yılını geri almaya denk geliyor.

Niaz bu sonucu şöyle yorumluyor: 'Bu araştırma, hareketin beynin fiziksel yapısını olumlu yönde değiştirebildiğini, yaşa bağlı hacim kaybını etkili biçimde tersine çevirdiğini kanıtladı.'

Demek ki ne yapıyormuşuz, sabahları uyandığımızda vücudumuza biraz esneklik katıyormuşuz!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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