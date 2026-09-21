Tek Bir Malzeme Yetiyor, Suyla Karıştırıp Sıkınca Fareler Anında Kaçıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fareler, evinizi cazip bulmasını sağlayan kokuları takip ederek hareket ediyor. Zararlı böcek kontrol uzmanı Nicole Carpenter, beyaz sirkenin bu kokuları nötralize ederek fareleri caydırdığını söylüyor. Carpenter'a göre etkili olan sirkenin keskin kokusu değil, içindeki asetik asit. Bu asit, fareleri çeken diğer kokuları ortadan kaldırıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sirke, kokusuyla değil içindeki asetik asitle fareleri caydırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karışım, farelerin sığındığı çöp kutuları ve bahçe kenarlarına uygulanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın