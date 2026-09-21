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Tek Bir Malzeme Yetiyor, Suyla Karıştırıp Sıkınca Fareler Anında Kaçıyor

Tek Bir Malzeme Yetiyor, Suyla Karıştırıp Sıkınca Fareler Anında Kaçıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 16:10
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Fareler, evinizi cazip bulmasını sağlayan kokuları takip ederek hareket ediyor. Zararlı böcek kontrol uzmanı Nicole Carpenter, beyaz sirkenin bu kokuları nötralize ederek fareleri caydırdığını söylüyor. Carpenter'a göre etkili olan sirkenin keskin kokusu değil, içindeki asetik asit. Bu asit, fareleri çeken diğer kokuları ortadan kaldırıyor.

İşte detaylar...

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Sirke, kokusuyla değil içindeki asetik asitle fareleri caydırıyor.

Sirke, kokusuyla değil içindeki asetik asitle fareleri caydırıyor.

Carpenter, 'Sirkeyi kullanışlı yapan onun keskin kokusu değil. Asıl etkili olan, kimyasal bileşikleri nötralize edip fareleri çeken kokuları ortadan kaldıran asetik asit' diyor. Bu sayede fareler, yiyecek kaynağı ararken yönlerini şaşırıyor. Yöntem, eşit oranda beyaz sirke ve suyun karıştırılmasıyla hazırlanıyor.

Karışım, farelerin sığındığı çöp kutuları ve bahçe kenarlarına uygulanıyor.

Karışım, farelerin sığındığı çöp kutuları ve bahçe kenarlarına uygulanıyor.

Carpenter'a göre fareler bahçelerde en çok yatak toprağında ve kompost kutularında görülüyor. Karışım, bahçe sınırlarına, çöp kutusu kapaklarına ve dış mekan mobilyalarına sıkılabiliyor. Sirke sadece sert ve gözeneksiz yüzeylerde kullanılmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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