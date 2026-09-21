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Hiç Kimsenin Tanımadığı "Ülkeye" Rekor Başvuru: Vatandaşlık Almak İçin Sıraya Girdiler

Hiç Kimsenin Tanımadığı "Ülkeye" Rekor Başvuru: Vatandaşlık Almak İçin Sıraya Girdiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 16:01
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Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki tartışmalı Gornja Siga bölgesinde 2015'te ilan edilen ve uluslararası toplum tarafından devlet olarak tanınmayan Liberland, vatandaşlık başvurularıyla yeniden gündeme geldi. Kurucu Vit Jedlicka'nın açıklamasına göre oluşuma bugüne kadar 800 binden fazla kişi vatandaşlık için başvurdu. Düşük vergi ve sınırlı devlet müdahalesi vaadi, özellikle teknoloji ve kripto para dünyasından varlıklı isimlerin ilgisini çekiyor. Hırvatistan yönetimi ise bölgenin bağımsız bir devlet olduğu iddiasını tanımıyor.

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800 binden fazla kişi Liberland vatandaşlığı için başvurdu.

800 binden fazla kişi Liberland vatandaşlığı için başvurdu.

'Özgür Liberland Cumhuriyeti' adıyla bilinen oluşum, Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki sınır anlaşmazlığının sürdüğü Gornja Siga bölgesinde yer alıyor. Yaklaşık 16,8 kilometrekarelik bu topraklarda Liberland'ın kuruluşu, Çek asıllı Vit Jedlicka tarafından 2015 yılında ilan edildi. Ancak aradan geçen on yıla rağmen oluşum, uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak resmen tanınmadı.

Buna karşın Liberland yönetimi, tanınma konusundaki belirsizliğin projeye olan ilgiyi azaltmadığını savunuyor. Jedlicka'nın verdiği bilgiye göre bugüne kadar Liberland vatandaşlığı için 800 binden fazla başvuru yapıldı. T24'te yer alan habere göre başvuru sahiplerinin önemli bir kısmını, düşük vergili ve devlet müdahalesinin mümkün olduğunca sınırlandırıldığı bir yönetim anlayışını benimseyen kişiler oluşturuyor. Liberland'ın kendine ait bir yönetim yapısı ve anayasa niteliğinde kabul ettiği belgeleri bulunuyor; oluşum oturma izinleri için ücret talep ederken vatandaşlığa kabulde de belirli mali koşullar uyguluyor.

Kripto milyarderleri destekliyor, Hırvatistan ise bağımsızlığı tanımıyor.

Kripto milyarderleri destekliyor, Hırvatistan ise bağımsızlığı tanımıyor.

Liberland'a duyulan ilginin öne çıkan nedenlerinden biri, teknoloji ve kripto para sektöründen bazı varlıklı isimlerin projeyle kurduğu bağ. The Telegraph'ın haberine göre oluşumu destekleyenler arasında teknoloji dünyasından çok sayıda milyarder bulunuyor. Kripto para sektörünün tanınmış isimlerinden Justin Sun da Liberland'la ilişkilendirilen destekçiler arasında gösteriliyor. 

Oluşumun ekonomik modelinde düşük vergi oranları ve sınırlı devlet düzenlemeleri ön planda tutulurken, yönetim sisteminde 'Liberland Merits' adı verilen dijital bir token kullanılıyor. Kurucu Jedlicka, projeye daha fazla katkı sunan kişilerin karar alma süreçlerinde daha fazla söz hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor; bu yaklaşım geleneksel devlet yönetimi anlayışından belirgin şekilde ayrılıyor.

Liberland'ın karşı karşıya olduğu en büyük sorun, üzerinde kurulduğu ilan edilen Gornja Siga bölgesinin hukuki statüsü. Hırvatistan yönetimi, Liberland'ın bağımsız bir devlet olduğu yönündeki iddiayı kabul etmiyor ve bölgedeki fiili kontrol de Hırvat makamlarının elinde bulunuyor. Hırvat polisi geçmiş yıllarda bölgedeki bazı yapıların kaldırılması amacıyla operasyonlar düzenlerken, yarımadaya giriş çıkışlara yönelik denetimler de artırıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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