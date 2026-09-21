Hiç Kimsenin Tanımadığı "Ülkeye" Rekor Başvuru: Vatandaşlık Almak İçin Sıraya Girdiler

'Özgür Liberland Cumhuriyeti' adıyla bilinen oluşum, Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki sınır anlaşmazlığının sürdüğü Gornja Siga bölgesinde yer alıyor. Yaklaşık 16,8 kilometrekarelik bu topraklarda Liberland'ın kuruluşu, Çek asıllı Vit Jedlicka tarafından 2015 yılında ilan edildi. Ancak aradan geçen on yıla rağmen oluşum, uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak resmen tanınmadı.

Buna karşın Liberland yönetimi, tanınma konusundaki belirsizliğin projeye olan ilgiyi azaltmadığını savunuyor. Jedlicka'nın verdiği bilgiye göre bugüne kadar Liberland vatandaşlığı için 800 binden fazla başvuru yapıldı. T24'te yer alan habere göre başvuru sahiplerinin önemli bir kısmını, düşük vergili ve devlet müdahalesinin mümkün olduğunca sınırlandırıldığı bir yönetim anlayışını benimseyen kişiler oluşturuyor. Liberland'ın kendine ait bir yönetim yapısı ve anayasa niteliğinde kabul ettiği belgeleri bulunuyor; oluşum oturma izinleri için ücret talep ederken vatandaşlığa kabulde de belirli mali koşullar uyguluyor.