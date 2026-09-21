Hiç Kimsenin Tanımadığı "Ülkeye" Rekor Başvuru: Vatandaşlık Almak İçin Sıraya Girdiler
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Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki tartışmalı Gornja Siga bölgesinde 2015'te ilan edilen ve uluslararası toplum tarafından devlet olarak tanınmayan Liberland, vatandaşlık başvurularıyla yeniden gündeme geldi. Kurucu Vit Jedlicka'nın açıklamasına göre oluşuma bugüne kadar 800 binden fazla kişi vatandaşlık için başvurdu. Düşük vergi ve sınırlı devlet müdahalesi vaadi, özellikle teknoloji ve kripto para dünyasından varlıklı isimlerin ilgisini çekiyor. Hırvatistan yönetimi ise bölgenin bağımsız bir devlet olduğu iddiasını tanımıyor.
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800 binden fazla kişi Liberland vatandaşlığı için başvurdu.
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Kripto milyarderleri destekliyor, Hırvatistan ise bağımsızlığı tanımıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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