Avrupa’da Vatandaşlıkta Yeni Dönem Başladı: Üç Ülke Şartları Sertleştirdi

Yapılan değişiklikle birlikte, Alman vatandaşıyla evli olanlar için 3 yıllık özel hak korunurken, diğer tüm başvuru sahipleri için standart ikamet süresi yeniden 5 yıl olarak uygulanmaya başladı.

Sıkılaşan kurallara rağmen bazı AB ülkelerinde standart ikamet süreleri sabit kaldı:5 Yıl İkamet İsteyenler: Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve Belçika.

7 Yıl İkamet İsteyenler: Yunanistan. (Yunanistan ayrıca Altın Vize sahipleri için fiilen ülkede yaşama, dil bilme ve tarih, coğrafya ile siyaset konularını kapsayan sınavı geçme şartını sürdürüyor.)