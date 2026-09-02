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Avrupa’da Vatandaşlıkta Yeni Dönem Başladı: Üç Ülke Şartları Sertleştirdi

Avrupa’da Vatandaşlıkta Yeni Dönem Başladı: Üç Ülke Şartları Sertleştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 19:43
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşlık almak ve yerleşmek giderek zorlaşıyor. Birçok ülke ikamet sürelerini uzatırken, vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran özel programlar ve hızlandırılmış yollar tek tek kapatılıyor. Son dönemde şartları zorlaştıran adımlarıyla öne çıkan ülkeler ise Portekiz, Malta ve Almanya oldu.

İşte detaylar...

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Portekiz’de 19 Mayıs 2026 tarihinde yürürlük kazanan yeni yasayla birlikte, AB dışındaki ülke vatandaşları için vatandaşlık başvurusunda aranan ikamet süresi 5 yıldan 10 yıla yükseltildi.

Portekiz’de 19 Mayıs 2026 tarihinde yürürlük kazanan yeni yasayla birlikte, AB dışındaki ülke vatandaşları için vatandaşlık başvurusunda aranan ikamet süresi 5 yıldan 10 yıla yükseltildi.

AB üyeleri ile Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) vatandaşları için ise bu süre 7 yıl olarak şart koşuldu. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvuruların mevcut haklarının korunacağı bildirildi.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 29 Nisan 2025 tarihinde Malta'nın yatırım karşılığı doğrudan vatandaşlık programını AB hukukuna aykırı bulmasının ardından, söz konusu uygulama tamamen sonlandırıldı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 29 Nisan 2025 tarihinde Malta'nın yatırım karşılığı doğrudan vatandaşlık programını AB hukukuna aykırı bulmasının ardından, söz konusu uygulama tamamen sonlandırıldı.

Kıbrıs’ın da 2020’de benzer bir kararla programı kapatmasının ardından, AB üyesi ülkeler arasında yatırımla doğrudan vatandaşlık veren hiçbir hat kalmamış oldu.

Almanya, entegrasyonu teşvik etmek amacıyla 2024 yılında yürürlüğe koyduğu 3 yıllık hızlandırılmış vatandaşlık seçeneğini 30 Ekim 2025 itibarıyla rafa kaldırdı.

Almanya, entegrasyonu teşvik etmek amacıyla 2024 yılında yürürlüğe koyduğu 3 yıllık hızlandırılmış vatandaşlık seçeneğini 30 Ekim 2025 itibarıyla rafa kaldırdı.

Yapılan değişiklikle birlikte, Alman vatandaşıyla evli olanlar için 3 yıllık özel hak korunurken, diğer tüm başvuru sahipleri için standart ikamet süresi yeniden 5 yıl olarak uygulanmaya başladı.

Sıkılaşan kurallara rağmen bazı AB ülkelerinde standart ikamet süreleri sabit kaldı:5 Yıl İkamet İsteyenler: Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve Belçika.

7 Yıl İkamet İsteyenler: Yunanistan. (Yunanistan ayrıca Altın Vize sahipleri için fiilen ülkede yaşama, dil bilme ve tarih, coğrafya ile siyaset konularını kapsayan sınavı geçme şartını sürdürüyor.)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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