Avrupa’da Vatandaşlıkta Yeni Dönem Başladı: Üç Ülke Şartları Sertleştirdi
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşlık almak ve yerleşmek giderek zorlaşıyor. Birçok ülke ikamet sürelerini uzatırken, vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran özel programlar ve hızlandırılmış yollar tek tek kapatılıyor. Son dönemde şartları zorlaştıran adımlarıyla öne çıkan ülkeler ise Portekiz, Malta ve Almanya oldu.
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Portekiz’de 19 Mayıs 2026 tarihinde yürürlük kazanan yeni yasayla birlikte, AB dışındaki ülke vatandaşları için vatandaşlık başvurusunda aranan ikamet süresi 5 yıldan 10 yıla yükseltildi.
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Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 29 Nisan 2025 tarihinde Malta'nın yatırım karşılığı doğrudan vatandaşlık programını AB hukukuna aykırı bulmasının ardından, söz konusu uygulama tamamen sonlandırıldı.
Almanya, entegrasyonu teşvik etmek amacıyla 2024 yılında yürürlüğe koyduğu 3 yıllık hızlandırılmış vatandaşlık seçeneğini 30 Ekim 2025 itibarıyla rafa kaldırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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