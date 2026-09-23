Kaloriferi Yakmadan Önce Okuyun: Sonbaharda Yatağınızda Çoğalan Misafir

Sonbahar yılın en keyifli dönemi: Akşamlar serinliyor, battaniyenin altına girmek güzelleşiyor. Ama aynı zamanlarda başlayan başka bir şey daha var. Yatağınızdaki toz akarlarının sayısı!

Sebebi tesadüf değil. Eylül'ün sonu, çoğu evde kaloriferin ilk kez açıldığı dönem. Tesadüfe bakın ki akarlar da tam olarak bu ortamı seviyor. Yani sıcak ve nemli ortamlar tam onlara göre. Pencereler kapalı, ortam sıcak, hele bir de çamaşır asıldıysa...

Neyse ki akarların etkisini azaltmak için günde 10 dakika yetiyor.

Kaynak: Express