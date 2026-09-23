article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kaloriferi Yakmadan Önce Okuyun: Sonbaharda Yatağınızda Çoğalan Misafir

Kaloriferi Yakmadan Önce Okuyun: Sonbaharda Yatağınızda Çoğalan Misafir

Temizlik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 10:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbahar yılın en keyifli dönemi: Akşamlar serinliyor, battaniyenin altına girmek güzelleşiyor. Ama aynı zamanlarda başlayan başka bir şey daha var. Yatağınızdaki toz akarlarının sayısı!

Sebebi tesadüf değil. Eylül'ün sonu, çoğu evde kaloriferin ilk kez açıldığı dönem. Tesadüfe bakın ki akarlar da tam olarak bu ortamı seviyor. Yani sıcak ve nemli ortamlar tam onlara göre. Pencereler kapalı, ortam sıcak, hele bir de çamaşır asıldıysa...

Neyse ki akarların etkisini azaltmak için günde 10 dakika yetiyor.

Kaynak: Express

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yataktaki Akarlar Zararlı mı?

Yataktaki Akarlar Zararlı mı?

Toz akarları çıplak gözle görülmeyen minik canlılardır. Yataktaki ölü deri hücreleri, tüy ve toz parçacıklarıyla beslenirler. Düzenli yıkanmayan nevresimde rahatça çoğalırlar.

Burada sık karıştırılan bir nokta var: Akarlar ısırmaz. Tahta kurusu ya da pire değillerdir. Geceleri kaşıntı ya da ciltte tahriş yaşanıyorsa bunun sebebi ısırık değil, akarların dışkısı ve vücut parçacıklarına verilen alerjik tepkidir. Aynı sebeple burun tıkanıklığı, hapşırma ve astım şikâyetleri de tetiklenebilir. Yani sorun canlının kendisi değil, geride bıraktığı.

Sonbaharda tablonun değişmesinin üç somut sebebi var:

Kalorifer: Akarlar sıcağı seviyor. Isıtma açılınca yatak odası onlar için ideal sıcaklığa geliyor.

Kapalı pencereler: Havalar soğudukça pencereleri daha az açıyoruz. Yemek pişirirken ve duş alırken ortaya çıkan buhar evde kalıyor, nem yükseliyor.

İçeride kurutulan çamaşır: Bu, sonbaharın en çok gözden kaçan faktörü. Balkonda kurutamadığımız çamaşırları içeri alınca havaya ciddi miktarda su salınıyor.

Günde 10 Dakika Pencere Açmak Yeter!

Günde 10 Dakika Pencere Açmak Yeter!

Günde en az 10 dakika pencere açın. Uzmanların en çok vurguladığı adım bu. Yatak odasının penceresini günde bir kez, en az 10 dakika açmak nemli iç havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Nem düşünce akarların çoğalma hızı da düşüyor. Nemli bir bölgede oturuyorsanız nem alma cihazı da aynı işi görüyor.

Nevresimi haftada bir yıkayın. Sonbaharda bu sıklık daha da önemli hale geliyor.

Mutfak ve banyoda havalandırmayı ihmal etmeyin. Yemek pişirirken ve duş alırken pencere açmak, nemin eve yayılmasını baştan engelliyor.

Çamaşırı mümkünse içeride kurutmayın. Zorundaysanız kuruttuğunuz odanın penceresini aralık bırakın.

Okaliptus yağı önerisi de işinize yarayabilir. Akar öldürücü özelliğiyle bilinen okaliptus yağını, evcil hayvanınız veya bebeğiniz varsa dikkatli kullanın.

Son olarak, bu adımların akar sayısını ve alerjen yükünü ciddi biçimde azalttığını, ancak hiçbirinin akarları tamamen temizlemediğini belirtelim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın