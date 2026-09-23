Kaloriferi Yakmadan Önce Okuyun: Sonbaharda Yatağınızda Çoğalan Misafir
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Sonbahar yılın en keyifli dönemi: Akşamlar serinliyor, battaniyenin altına girmek güzelleşiyor. Ama aynı zamanlarda başlayan başka bir şey daha var. Yatağınızdaki toz akarlarının sayısı!
Sebebi tesadüf değil. Eylül'ün sonu, çoğu evde kaloriferin ilk kez açıldığı dönem. Tesadüfe bakın ki akarlar da tam olarak bu ortamı seviyor. Yani sıcak ve nemli ortamlar tam onlara göre. Pencereler kapalı, ortam sıcak, hele bir de çamaşır asıldıysa...
Neyse ki akarların etkisini azaltmak için günde 10 dakika yetiyor.
Kaynak: Express
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Yataktaki Akarlar Zararlı mı?
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Günde 10 Dakika Pencere Açmak Yeter!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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