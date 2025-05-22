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Ev Temizliği Hakkında Uydurulmuş Şehir Efsaneleri

etiket Ev Temizliği Hakkında Uydurulmuş Şehir Efsaneleri

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 12:01

Ev temizliği konusunda kulaktan kulağa yayılan birçok bilgi, zamanla doğru kabul edilip alışkanlık haline geliyor. Ancak bu 'temizlik efsaneleri' bazen faydadan çok zarar verebiliyor. Örneğin, sirkenin her yüzeyde güvenle kullanılabileceği veya parkelerin kaynar suyla silinmesi gerektiği gibi yanlış bilgiler, evinin yüzeylerine zarar verebilir. Bu nedenle, temizlik alışkanlıklarını gözden geçirip, doğru bilgilere dayalı yöntemleri tercih etmelisin.

O zaman seni içeriğimize alalım👇🏻

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1. Sirke her yüzeye iyi gelir.

Evet, sirke mucize gibi bir şey.  Evde camdan banyoya kadar birçok yerde kullanıyoruz ve doğal olduğu için içimiz rahat. Ama “doğal” demek “her yerde güvenle kullanılır” demek değil. Özellikle granit ve mermer gibi yüzeylerde sirke, zamanla yüzeyi aşındırıp matlaşmasına neden olabilir. Asidik yapısı bu tür doğal taşlara zarar verir, sonra ne cila ne bakım işe yarar.

Yani her yeri sirkelemeyelim canım… Onun da bir yeri, bir dozu var. Bilinçli kullanalım!

2. Toz almadan önce süpürmek daha mantıklı.

Yok artık, bunu da iddia etmeyin ama canım!  'Önce süpür, sonra toz al' demek... Vallahi olmaz çünkü süpürürken havalanan tozlar yeniden mobilyalara, raflara, her yere geri konar. Yani temizliğin adabı vardır: Önce toz alınır, sonra süpürülür, en son silinir. Bu üçlü sırayı bozarsan temizlik temizlik olmaktan çıkar, döngüye girersin. Tamam, herkesin temizlik tarzı kendine göre ama burada taviz veremeyeceğiz. Temizliğin raconu budur!

3. Çamaşır suyu ne kadar çok kullanırsan o kadar temiz olur.

Hayır, hayır, bin kez hayır. Fazlası mikrop öldürmüyor, sadece seni boğuyor. Ayrıca fazlasını arındırmak da çok zor... Hem zararlı hem gereksiz. Temizlik yapmak demek aşırı kimyasal kullanmak demek değil!

4. Perdeler sık sık yıkanmalıdır!

Sık sık yıkanan perde çeker, solar. Mevsimlik yıkama idealdir. Özellikle tül gibiyse... Tozunu almak için perdelere hafifçe vurmak veya elektrikli süpürge kullanmak, perdelerin soluk görünümünü ortadan kaldırabilir. Hemen yıkamayı tercih etmek yerine bir de böyle dene bakalım!

5. Çamaşır suyu kokusu varsa temizlik tamamdır!

Koku temizlik göstergesi değil, aksine fazla kimyasal kullanımı demek. Burun deliklerini yakacak kadar yoğun bir koku temizlik değil, alarm işaretidir!

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6. Bulaşık makinasına bulaşık deterjanı kullanılabilir!

Sakın Deneme, aklından bile geçirme! Elde yıkama için üretilen sıvı bulaşık deterjanları, bulaşık makineleri için uygun değildir. Bu tür deterjanlar, makine içinde aşırı köpüklenmeye neden olur. Sonuç? Mutfağınızda köpük partisi! Ayrıca, bu köpükler makinenizin iç aksamına zarar verebilir, boruları tıkayabilir ve su tahliyesini engelleyebilir. Unutma; her temizlik ürünü her iş için uygun değildir.

7. Toz fırçaları mükemmel temizlik sağlar.

Toz fırçaları tam anlamıyla modern çağın temizlik efsanesi. Pratiklik vaadiyle hayatımıza girdiama çoğumuz artık bunun bir illüzyon olduğunu fark ediyoruz. Gerçek temizlik hala nemli bez, sabır ve kol gücüyle geliyor. Fırça mı? O sadece tozu ordan oraya taşıyarak gezdiriyor.

8. Parkeleri kaynar suyla silmelisin.

'Parkeleri kaynar suyla silmelisin' önerisi, kulağa hijyenik gibi gelse de, aslında parkeleriniz için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Laminat ve ahşap parkeler, aşırı sıcak suya maruz kaldığında genleşebilir ve bu da yüzeyde kabarma ve şişmelere yol açabilir. Bu tür hasarlar, parkelerin ömrünü kısaltır ve estetik görünümünü bozar.

9. Mikrofiber bez yıkanmaz ve tek kullanımlıktır.

Yok canım! Nereden çıkıyor böyle şeyler? Mikrofiber bez defalarca yıkanabilir, makinada bile. Yeter ki yumuşatıcı kullanma, yoksa bezin özelliği gidebilir.

10. Ve son! Yatak temizlenmez, zaten çarşaf seriyoruz.

Yatak, gün içinde en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biri. Ancak sadece nevresim değiştirmek yeterli değil. Zamanla yataklarda biriken toz, ölü deri hücreleri ve ter, bakteri ve toz akarı (mite) oluşumuna neden olabilir. Bu durum, özellikle hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir .Düzenli olarak yatağı süpürmek, havalandırmak ve nevresimleri haftada en az bir kez 60°C'nin üzerinde yıkamak gerekir.

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miray soysal
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