Ev Temizliği Hakkında Uydurulmuş Şehir Efsaneleri
Ev temizliği konusunda kulaktan kulağa yayılan birçok bilgi, zamanla doğru kabul edilip alışkanlık haline geliyor. Ancak bu 'temizlik efsaneleri' bazen faydadan çok zarar verebiliyor. Örneğin, sirkenin her yüzeyde güvenle kullanılabileceği veya parkelerin kaynar suyla silinmesi gerektiği gibi yanlış bilgiler, evinin yüzeylerine zarar verebilir. Bu nedenle, temizlik alışkanlıklarını gözden geçirip, doğru bilgilere dayalı yöntemleri tercih etmelisin.
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1. Sirke her yüzeye iyi gelir.
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2. Toz almadan önce süpürmek daha mantıklı.
3. Çamaşır suyu ne kadar çok kullanırsan o kadar temiz olur.
4. Perdeler sık sık yıkanmalıdır!
5. Çamaşır suyu kokusu varsa temizlik tamamdır!
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6. Bulaşık makinasına bulaşık deterjanı kullanılabilir!
7. Toz fırçaları mükemmel temizlik sağlar.
8. Parkeleri kaynar suyla silmelisin.
9. Mikrofiber bez yıkanmaz ve tek kullanımlıktır.
10. Ve son! Yatak temizlenmez, zaten çarşaf seriyoruz.
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