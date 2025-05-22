Ev Temizliği Hakkında Uydurulmuş Şehir Efsaneleri

Evet, sirke mucize gibi bir şey. Evde camdan banyoya kadar birçok yerde kullanıyoruz ve doğal olduğu için içimiz rahat. Ama “doğal” demek “her yerde güvenle kullanılır” demek değil. Özellikle granit ve mermer gibi yüzeylerde sirke, zamanla yüzeyi aşındırıp matlaşmasına neden olabilir. Asidik yapısı bu tür doğal taşlara zarar verir, sonra ne cila ne bakım işe yarar.

Yani her yeri sirkelemeyelim canım… Onun da bir yeri, bir dozu var. Bilinçli kullanalım!