Hababam Sınıfı'nın usta isimlerinden Ahmet Arıman ve Teoman Ayık'ın bir börekçi açılışında çekilen görüntüleri yeniden gündem oldu. Açılışta mikrofonu eline alan ikili, 'Ne kadar şanslısınız ya. Bakın, ne güzel bir börekçi açıldı. Ama arada bir gelip yiyoruz yani biz de. Ne güzel bak, geçidin altında, metrobüsün yanında, değil mi?' dedi.