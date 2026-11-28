Hababam Sınıfı'nın Ahmet Arıman ve Teoman Ayık'ı Bir Börekçinin Açılışında Görüntülendi
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Hababam Sınıfı'nın usta isimlerinden Ahmet Arıman ve Teoman Ayık'ın bir börekçi açılışında çekilen görüntüleri yeniden gündem oldu. Açılışta mikrofonu eline alan ikili, 'Ne kadar şanslısınız ya. Bakın, ne güzel bir börekçi açıldı. Ama arada bir gelip yiyoruz yani biz de. Ne güzel bak, geçidin altında, metrobüsün yanında, değil mi?' dedi.
Ahmet Arıman, Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail karakteriyle akıllara kazındı.
Teoman Ayık, Hababam Sınıfı'nın yakışıklı öğrencilerinden birini canlandırdı.
İkili, bir börekçi açılışında hem sahne aldı hem de mikrofona konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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