article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Halit Ergenç Londra'da Börekçi, Çağatay Ulusoy Soğuk Çay Patronu: Setten Uzakta Ticarete Atılan 13 Ünlü İsim!

Halit Ergenç Londra'da Börekçi, Çağatay Ulusoy Soğuk Çay Patronu: Setten Uzakta Ticarete Atılan 13 Ünlü İsim!

Çağatay Ulusoy Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 09:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekrandan yakından tanıdığımız pek çok ünlü isim, oyunculuk ve şarkıcılığın yanında kimsenin aklına gelmeyecek sektörlerde kendi işini kurmuş. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen listede Londra'daki börekçi ortaklığından Mardin'deki gül yağı fabrikasına, Nişantaşı'nda açılan çikolata dükkânından Datça'da tasarlanan tişörtlere uzanan şaşırtan girişimler yer alıyor. Halit Ergenç'in hoparlörlerinden Çağatay Ulusoy'un soğuk çay markasına kadar ünlülerin ek işlerini ve bu işlerin perde arkasını sizin için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni'si Halit Ergenç, yıllardır hoparlör tasarlıyor ve Londra'da bir börekçinin ortağı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni'si Halit Ergenç, yıllardır hoparlör tasarlıyor ve Londra'da bir börekçinin ortağı.

Muhteşem Yüzyıl'daki Sultan Süleyman rolüyle dünya çapında tanınan Halit Ergenç, yaklaşık 15 yıldır özel tasarım, üst segment hoparlörler üretiyor ve ağustos ayında The Odyofil YouTube kanalında anlattığına göre bu hoparlörlerin fiyatı 1.500 Euro'dan başlayıp 45 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Ünlü oyuncunun en çok konuşulan anısı ise Warner Bros.'un isteğiyle Tom ve Jerry filminin Londra setine hoparlör teslim etmeye gidip orada oyuncu olduğunu kimseye söylememesiydi. Ergenç'in İngiltere'deki tek işi bununla sınırlı değil; iş insanı İzzet Hızlı'nın da aralarında bulunduğu ortaklarıyla kurduğu Levent Börek, Londra'da birden fazla şubeye ulaştı. Ocak ayında CNN Türk'e konuşan oyuncu, “Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var.” diyerek börekçi iddialarını doğrulamıştı.

Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla birlikte Rize çayından şekersiz soğuk çay markası Teakina'yı kurdu.

Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla birlikte Rize çayından şekersiz soğuk çay markası Teakina'yı kurdu.

Yurt dışında iş kuran tek ünlü Ergenç değil, Medcezir'in Yaman'ı ve Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın yıldızı Çağatay Ulusoy da rotasını Amerika'ya çevirenlerden. Ünlü oyuncu, Los Angeles'ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olarak yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla Teakina adında bir soğuk çay markası kurdu. Rize çayından üretilen şekersiz ve sıfır kalorili içecekler, 2020'de yansıyan haberlere göre şişesi 4 dolardan ABD'deki büyük market zincirlerinin raflarına girmişti.

Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu fabrikada ürettiği gül yağının kilosunu 14 bin Euro'ya sattığını açıklamıştı.

Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu fabrikada ürettiği gül yağının kilosunu 14 bin Euro'ya sattığını açıklamıştı.

Ulusoy'un içeceği Rize çayından yola çıkarken, Ben Kimim ve Eyvah gibi şarkılarıyla tanınan Berdan Mardini yatırımını doğrudan kendi memleketine yaptı. Şarkıcının dayısı Şahin Karademir ile birlikte kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikası, Mayıs 2020'de Mardin Artuklu'da üretime başladı ve Isparta gülüyle başlayan ekim alanı zamanla yaklaşık 600 dönüme ulaştı. Ürettiği gül yağının kilosunu 14 bin Euro'ya sattığını anlatan Mardini, ardından kendi markasıyla parfüm, şampuan ve mum gibi kozmetik ürünlere de adım attı.

Rojda Demirer, ablası Ruken Demirer ile kurduğu butik çikolata markası Marie Antoinette'i bugün de büyütüyor.

Rojda Demirer, ablası Ruken Demirer ile kurduğu butik çikolata markası Marie Antoinette'i bugün de büyütüyor.

Mardini'nin fabrikası gibi ailece büyütülen bir başka iş de Maraşlı ve Son Nefesime Kadar dizilerinden tanıdığımız Rojda Demirer'e ait. Oyuncu, ablası Ruken Demirer ile birlikte 2009'da Nişantaşı'nda ilk dükkânını açtıkları Marie Antoinette markasıyla el yapımı çikolata üretiyor. Ağustos ayında Yeniçağ'a konuşan Demirer, İstanbul'daki bir AVM mağazasının yanında sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile birlikte yönettikleri Bağdat Caddesi şubesinin kokteyl mekânı olarak da hizmet verdiğini anlatarak “Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor.” demişti.

Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu, Datça'ya yerleşip sokak diliyle tasarlanan tişört markası Döner Tekme'yi kurdu.

Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu, Datça'ya yerleşip sokak diliyle tasarlanan tişört markası Döner Tekme'yi kurdu.

Demirer kardeşler işlerini İstanbul'un en hareketli caddelerinde büyütürken, Emret Komutanım'daki Üsteğmen Levent rolüyle tanınan Sarp Levendoğlu şehrin gürültüsünden uzaklaşmayı seçti. Datça'ya yerleşen oyuncu, 2025 yazında Döner Tekme adını verdiği şirketiyle sokak argosu, ironi ve mizahla dolu tasarımlardan oluşan bir tişört markası kurdu. Üretimini sanayide yapan markanın sloganı ise Levendoğlu'nun bu yeni hayatına çok yakışan “Prensler masallarda, efsaneler sanayide yaşar.” sözü oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çalıkuşu'nun Feride'si Fahriye Evcen, 2021'de kendi tasarladığı koleksiyonla moda dünyasına adım attı.

Çalıkuşu'nun Feride'si Fahriye Evcen, 2021'de kendi tasarladığı koleksiyonla moda dünyasına adım attı.

Levendoğlu'nun tişörtlerinden sonra moda tarafındaki bir başka sürpriz isim, Yaprak Dökümü ve Çalıkuşu'nun sevilen yüzü Fahriye Evcen oldu. Oyuncu, Haziran 2021'de kendi markasıyla modaya girdiğini duyurmuş, tasarımdan üretime kadar her aşamasıyla bizzat ilgilendiği ilk koleksiyonunu gündüzden geceye giyilebilecek elbise ve eteklerden oluşturmuştu. Eşi Burak Özçivit'in sosyal medyadan tanıttığı koleksiyon için Evcen, o dönem “Şimdilik kadın departmanıyla ilgileniyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya, Beykoz'da butik mağaza görünümlü bir kasap açtı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya, Beykoz'da butik mağaza görünümlü bir kasap açtı.

Moda ve tasarım dünyasından mutfağa geçtiğimizde karşımıza ilk çıkan isim, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Bir Zamanlar Çukurova ile hafızalara kazınan Erkan Petekkaya oluyor. Sosyal medyadaki listede restoran işletmeciliğiyle anılan oyuncunun bilinen işi aslında Beykoz Acarkent'te açtığı Mestet Kasabı. İç mimar Tufan Gürel'in tasarladığı dükkân, lüks bir giyim mağazasını andıran görüntüsüyle dikkat çekmiş, Trakya'dan gelen etlerin yanında kendi ürettiği sucuk ve baharat karışımlarını da raflarına taşımıştı.

İbrahim Tatlıses'in adını taşıyan kebap ve lahmacun restoranları franchise modeliyle şube şube çoğaldı.

İbrahim Tatlıses'in adını taşıyan kebap ve lahmacun restoranları franchise modeliyle şube şube çoğaldı.

Et işinin ünlüler arasındaki en bilinen temsilcisi ise kuşkusuz “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses. Mutlu Ol Yeter ve Haydi Söyle gibi şarkılarıyla kuşaklar boyu dinlenen sanatçının Tatlıses Kebap ve Lahmacun restoranları, franchise modeliyle İstanbul'da Bağcılar ve Kağıthane'den Konya'ya uzanan şubelerde hizmet verdi. Tatlıses Çiğköfte markası da aynı çatı altında büyürken, oğlu Ahmet Tatlıses'in By Ahmet Tatlıses adıyla kendi çiğköfte markasını kurarak babasına rakip olması magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, Karaköy'de satın aldığı tarihi binayı otele dönüştürerek turizme yatırım yaptı.

Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, Karaköy'de satın aldığı tarihi binayı otele dönüştürerek turizme yatırım yaptı.

Yeme içme sektöründen konaklamaya uzanan isimlerin başında, Beyaz Show ile yıllarca ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Beyazıt Öztürk geliyor. Ünlü şovmen, 2015'te ağabeyi Korkut Öztürk aracılığıyla Karaköy'deki harap bir binayı yaklaşık 5 milyon dolara satın almış, 2019'a gelindiğinde bina otele dönüştürülmüştü. Öztürk'ün otelcilik yatırımları Karaköy'le de kalmadı ve aynı dönemde Beyazıt'ta zemin katı ticari, üst katları otel olarak planlanan ikinci bir bina aldığı yazıldı.

Emre Altuğ, ağabeyiyle Alaçatı'da açtığı butik otelin satıldığı iddialarına “Asla satmam” diyerek yanıt vermişti.

Emre Altuğ, ağabeyiyle Alaçatı'da açtığı butik otelin satıldığı iddialarına “Asla satmam” diyerek yanıt vermişti.

Beyazıt Öztürk tarihi yarımadayı seçerken, Sallana Sallana şarkısıyla 2000'lerin pop dünyasında iz bırakan Emre Altuğ'un rotası Ege oldu. Şarkıcı, 2013'te ağabeyi Ahmet Altuğ ile birlikte Çeşme Alaçatı'da Bay Sako adlı butik oteli açtı. 2016'da otelin satıldığı haberleri çıkınca Altuğ, “Orası ailemin geleceği, asla satmam. Profesyonel bir şirketle ortaklık yaptık.” sözleriyle iddiaları yalanlamış, tesis aynı yıl La Maison markası altında yeni bir ortaklıkla yoluna devam etmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ozan Güven, konservatuvar yıllarında tezgâhtarlık yaptığı Beşiktaş'taki ayakkabı mağazasının zamanla ortağı oldu.

Ozan Güven, konservatuvar yıllarında tezgâhtarlık yaptığı Beşiktaş'taki ayakkabı mağazasının zamanla ortağı oldu.

Altuğ'un otel macerası 2013'te başlarken, ünlülerin ticaret hikâyeleri arasında en eskiye uzananlardan biri Ezel ve Yeditepe İstanbul ile tanınan Ozan Güven'e ait. Oyuncu, konservatuvar öğrencisiyken harçlığını çıkarmak için Büyük Beşiktaş Çarşısı'ndaki Ramona adlı kadın ayakkabı mağazasında tezgâhtar olarak çalışmaya başlamış, zamanla dükkânın ortağı olmuştu. 2015'te Nişantaşı'nda ikinci şubeyi açan Güven, yıllar önce verdiği bir röportajda müşteriye yakışmayan ayakkabıyı açıkça söylediğini ve bu işi hayatı boyunca sürdüreceğini anlatmıştı.

Nejat İşler'in kitap tutkusu, Teşvikiye'deki sahaf tezgâhından Galatasaray'daki kitabevi ve kafe Tezgah'a uzandı.

Nejat İşler'in kitap tutkusu, Teşvikiye'deki sahaf tezgâhından Galatasaray'daki kitabevi ve kafe Tezgah'a uzandı.

Ozan Güven gibi ticarete ünlü olmadan önce atılan bir diğer isim de Kaybedenler Kulübü ve Çukur ile tanınan Nejat İşler. Oyuncu, 1991'de iki arkadaşıyla Teşvikiye'de seyyar bir sahaf tezgâhı açmış, ünlendikten sonra ise Galatasaray'da alt katında kafe bulunan Tezgah adlı kitabevini işletmişti. Ağustos 2015'te Bodrum Gümüşlük'te aynı adla bir kitapçı daha açan İşler, açılışta basına poz vermek yerine dükkâna girip kapıyı kapatmayı tercih etmişti.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, annesinin adını verdiği takı markası Selma ile tasarıma yöneldi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, annesinin adını verdiği takı markası Selma ile tasarıma yöneldi.

Kitapların arasından tasarım dünyasına geçtiğimizde listenin son ismi olarak Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ karşımıza çıkıyor. Tekne tatillerinde eksikliğini hissettiği ürünlerden yola çıkan oyuncu, önce By Pınar Altuğ adıyla yat ve ev tekstili markasını kurmuş, ardından 17 yaşındayken kaybettiği annesinin adını taşıyan Selma by Pınar Altuğ takı koleksiyonunu tanıtmıştı. Altın ve pırlanta parçalardan oluşan koleksiyonda kalp, ay yıldız ve çiçek motifleri öne çıkıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın