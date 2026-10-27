Halit Ergenç Londra'da Börekçi, Çağatay Ulusoy Soğuk Çay Patronu: Setten Uzakta Ticarete Atılan 13 Ünlü İsim!

Muhteşem Yüzyıl'daki Sultan Süleyman rolüyle dünya çapında tanınan Halit Ergenç, yaklaşık 15 yıldır özel tasarım, üst segment hoparlörler üretiyor ve ağustos ayında The Odyofil YouTube kanalında anlattığına göre bu hoparlörlerin fiyatı 1.500 Euro'dan başlayıp 45 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Ünlü oyuncunun en çok konuşulan anısı ise Warner Bros.'un isteğiyle Tom ve Jerry filminin Londra setine hoparlör teslim etmeye gidip orada oyuncu olduğunu kimseye söylememesiydi. Ergenç'in İngiltere'deki tek işi bununla sınırlı değil; iş insanı İzzet Hızlı'nın da aralarında bulunduğu ortaklarıyla kurduğu Levent Börek, Londra'da birden fazla şubeye ulaştı. Ocak ayında CNN Türk'e konuşan oyuncu, “Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var.” diyerek börekçi iddialarını doğrulamıştı.