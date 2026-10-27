Halit Ergenç Londra'da Börekçi, Çağatay Ulusoy Soğuk Çay Patronu: Setten Uzakta Ticarete Atılan 13 Ünlü İsim!
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Ekrandan yakından tanıdığımız pek çok ünlü isim, oyunculuk ve şarkıcılığın yanında kimsenin aklına gelmeyecek sektörlerde kendi işini kurmuş. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen listede Londra'daki börekçi ortaklığından Mardin'deki gül yağı fabrikasına, Nişantaşı'nda açılan çikolata dükkânından Datça'da tasarlanan tişörtlere uzanan şaşırtan girişimler yer alıyor. Halit Ergenç'in hoparlörlerinden Çağatay Ulusoy'un soğuk çay markasına kadar ünlülerin ek işlerini ve bu işlerin perde arkasını sizin için derledik.
Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni'si Halit Ergenç, yıllardır hoparlör tasarlıyor ve Londra'da bir börekçinin ortağı.
Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla birlikte Rize çayından şekersiz soğuk çay markası Teakina'yı kurdu.
Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu fabrikada ürettiği gül yağının kilosunu 14 bin Euro'ya sattığını açıklamıştı.
Rojda Demirer, ablası Ruken Demirer ile kurduğu butik çikolata markası Marie Antoinette'i bugün de büyütüyor.
Emret Komutanım'ın Levent'i Sarp Levendoğlu, Datça'ya yerleşip sokak diliyle tasarlanan tişört markası Döner Tekme'yi kurdu.
Çalıkuşu'nun Feride'si Fahriye Evcen, 2021'de kendi tasarladığı koleksiyonla moda dünyasına adım attı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya, Beykoz'da butik mağaza görünümlü bir kasap açtı.
İbrahim Tatlıses'in adını taşıyan kebap ve lahmacun restoranları franchise modeliyle şube şube çoğaldı.
Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, Karaköy'de satın aldığı tarihi binayı otele dönüştürerek turizme yatırım yaptı.
Emre Altuğ, ağabeyiyle Alaçatı'da açtığı butik otelin satıldığı iddialarına “Asla satmam” diyerek yanıt vermişti.
Ozan Güven, konservatuvar yıllarında tezgâhtarlık yaptığı Beşiktaş'taki ayakkabı mağazasının zamanla ortağı oldu.
Nejat İşler'in kitap tutkusu, Teşvikiye'deki sahaf tezgâhından Galatasaray'daki kitabevi ve kafe Tezgah'a uzandı.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, annesinin adını verdiği takı markası Selma ile tasarıma yöneldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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