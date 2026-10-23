Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın Türkiye'deki Adresi Belli Oldu
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Muhteşem Yüzyıl’ın Süleyman’ı Halit Ergenç ile Hürrem’i Meryem Uzerli’yi 15 yıl sonra yeniden buluşturan İmroz’da Bahar’ın Türkiye adresi belli oldu. Prime Video’nun yeni yerli yapımlarını tanıttığı etkinlikte, filmin Ocak 2027'de platformda yayınlanacağı açıklandı. Özcan Alper’in yönettiği film, Gökçeada’da kayıplarıyla yüzleşen iki insanın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.
KAYNAK: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İmroz'da Bahar, Ocak 2027'de Prime Video aracılığıyla Türkiye'deki izleyicilerle buluşacak.
Film, Gökçeada'da kayıplarıyla yüzleşen yazar Arif ile Sonya'nın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.
Prime Video'nun yeni yerli listesinde Eşref Tek'ten Son Yemek'e birçok yapım yer aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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