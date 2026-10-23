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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın Türkiye'deki Adresi Belli Oldu

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın Türkiye'deki Adresi Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 18:01 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 18:03
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Muhteşem Yüzyıl’ın Süleyman’ı Halit Ergenç ile Hürrem’i Meryem Uzerli’yi 15 yıl sonra yeniden buluşturan İmroz’da Bahar’ın Türkiye adresi belli oldu. Prime Video’nun yeni yerli yapımlarını tanıttığı etkinlikte, filmin Ocak 2027'de platformda yayınlanacağı açıklandı. Özcan Alper’in yönettiği film, Gökçeada’da kayıplarıyla yüzleşen iki insanın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.

KAYNAK: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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İmroz'da Bahar, Ocak 2027'de Prime Video aracılığıyla Türkiye'deki izleyicilerle buluşacak.

İmroz'da Bahar, Ocak 2027'de Prime Video aracılığıyla Türkiye'deki izleyicilerle buluşacak.

Prime Video Türkiye, yeni yerli film ve dizilerini Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikle duyurdu. Listenin en dikkat çekici isimlerinden biri İmroz'da Bahar oldu.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a hayat vermişti. İkili, aradan geçen 15 yılın ardından bu filmle yeniden aynı karede.

Fragmanla birlikte filmin aralık ayında yurt dışında 50'den fazla ülkede gösterime gireceği açıklanmıştı. Ancak Türkiye'deki yayın tarihi ve platformu netlik kazanmamıştı. Merakla beklenen soru böylece yanıt buldu. Süleyman ile Hürrem'i yıllar sonra yeniden yan yana görmek isteyenler için bekleyiş ocak ayında sona erecek.

Film, Gökçeada'da kayıplarıyla yüzleşen yazar Arif ile Sonya'nın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.

Film, Gökçeada'da kayıplarıyla yüzleşen yazar Arif ile Sonya'nın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.

Hikâyenin merkezinde uzun süredir tek satır yazamayan yazar Arif var. Arif, editörünün önerisiyle bir aylığına Gökçeada'ya gidiyor ve adada, üç yıl önce eşini ve oğlunu kaybeden Sonya ile yolları kesişiyor. Zamanla aralarında bir yakınlık doğuyor. Film, geçmişin yükünü taşıyan bu iki insanın yeniden sevmeyi ve hayata tutunmayı deneyişini konu alıyor.

İmroz'da Bahar, dünya prömiyeri için Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne seçilmişti. Setten paylaşılan ve ikilinin sirtaki yaptığı görüntüler de daha önce sosyal medyada gündem olmuştu.

Prime Video'nun yeni yerli listesinde Eşref Tek'ten Son Yemek'e birçok yapım yer aldı.

Prime Video'nun yeni yerli listesinde Eşref Tek'ten Son Yemek'e birçok yapım yer aldı.

Etkinlikte duyurulan yapımlardan biri de Eşref Tek oldu. Çağatay Ulusoy'un başrolündeki yapım, Eşref Rüya'nın geçmişine uzanıyor ve Aralık 2026'da yayınlanacak.

Özcan Deniz ile Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Son Yemek 19 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Ali Atay ve Haluk Bilginer'i bir araya getiren Güneye Giderken ise 2027'de yayınlanacak.

Öte yandan Giray Altınok'un sunduğu The Traitors Türkiye, ikinci sezonuyla 2027'nin ilk çeyreğinde geri dönecek. Arıza Noktası, Grand Maison Istanbul, Çukur: Vartolu ve Ata Demirer Gazinosu da listede yer alan diğer yapımlar oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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