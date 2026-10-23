Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın Türkiye'deki Adresi Belli Oldu

Hikâyenin merkezinde uzun süredir tek satır yazamayan yazar Arif var. Arif, editörünün önerisiyle bir aylığına Gökçeada'ya gidiyor ve adada, üç yıl önce eşini ve oğlunu kaybeden Sonya ile yolları kesişiyor. Zamanla aralarında bir yakınlık doğuyor. Film, geçmişin yükünü taşıyan bu iki insanın yeniden sevmeyi ve hayata tutunmayı deneyişini konu alıyor.

İmroz'da Bahar, dünya prömiyeri için Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne seçilmişti. Setten paylaşılan ve ikilinin sirtaki yaptığı görüntüler de daha önce sosyal medyada gündem olmuştu.