Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'i Buluşturan "İmroz'da Bahar"dan İlk Fragman

İmroz'da Bahar, adada yolları beklenmedik şekilde kesişen ve geçmişlerinin yükünü taşıyan iki kişiyi konu alıyor. Film, adanın bahar atmosferinde 'Aşk her yaşta yeniden mümkün mü?' sorusunun peşine düşüyor.

Filmin setinden daha önce paylaşılan ve Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'nin sirtaki yaptığı görüntüler de dikkat çekmişti. Eylül sonunda yayınlanan ana afiş de ikiliyi yan yana göstermişti.

Filmin yönetmen koltuğunda Sonbahar, Karanlık Gece, Erken Kış ve Aşıklar Bayramı ile tanınan Özcan Alper oturuyor. Hikâye ve senaryoyu Özcan Alper ile Luzin Dink birlikte yazdı.

Yapımcılığını Emre Oskay ve Mehmet Korutürk'ün üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Joerg Gruber. Müzikler ise Çetin Özen ve Arcan İsenkul'a ait.