Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'i Buluşturan "İmroz'da Bahar"dan İlk Fragman
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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi 15 yıl aradan sonra yeniden buluşturan İmroz'da Bahar'dan merakla beklenen fragman geldi! Dünya prömiyerine sayılı günler kala yayınlanan fragman, iki yıldızın Gökçeada'daki yeni hikâyesine ilk bakışı sundu.
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Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman'ı ile Hürrem'i, yıllar sonra yeniden aynı karede.
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Film, Gökçeada'da geçmişleriyle yüzleşen iki insanın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.
Dünya prömiyeri 20 Ekim'de El Gouna'da yapılacak, yurt dışında aralıkta vizyona girecek.
İmroz'da Bahar'ın fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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