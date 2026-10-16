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Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'i Buluşturan "İmroz'da Bahar"dan İlk Fragman

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'i Buluşturan "İmroz'da Bahar"dan İlk Fragman

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 21:00 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 21:02
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Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi 15 yıl aradan sonra yeniden buluşturan İmroz'da Bahar'dan merakla beklenen fragman geldi! Dünya prömiyerine sayılı günler kala yayınlanan fragman, iki yıldızın Gökçeada'daki yeni hikâyesine ilk bakışı sundu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman'ı ile Hürrem'i, yıllar sonra yeniden aynı karede.

Muhteşem Yüzyıl'ın Süleyman'ı ile Hürrem'i, yıllar sonra yeniden aynı karede.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi buluşturan İmroz'da Bahar filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. 

İki oyuncu, 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a hayat vermişti. Dizi, Türkiye'nin yanı sıra onlarca ülkede yayınlanmış ve ikiliyi uluslararası bir şöhrete taşımıştı. Meryem Uzerli 3. sezonda diziye veda etmiş, Hürrem rolünü Vahide Perçin devralmıştı.

Aradan geçen 15 yılın ardından Ergenç ve Uzerli, bu kez bambaşka bir hikâyede kamera karşısına geçti. Üstelik iki oyuncu filmde yalnızca başrolde değil, ortak yapımcılar arasında da yer alıyor.

Film, Gökçeada'da geçmişleriyle yüzleşen iki insanın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.

Film, Gökçeada'da geçmişleriyle yüzleşen iki insanın ikinci bahar hikâyesini anlatıyor.

İmroz'da Bahar, adada yolları beklenmedik şekilde kesişen ve geçmişlerinin yükünü taşıyan iki kişiyi konu alıyor. Film, adanın bahar atmosferinde 'Aşk her yaşta yeniden mümkün mü?' sorusunun peşine düşüyor.

Filmin setinden daha önce paylaşılan ve Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'nin sirtaki yaptığı görüntüler de dikkat çekmişti. Eylül sonunda yayınlanan ana afiş de ikiliyi yan yana göstermişti.

Filmin yönetmen koltuğunda Sonbahar, Karanlık Gece, Erken Kış ve Aşıklar Bayramı ile tanınan Özcan Alper oturuyor. Hikâye ve senaryoyu Özcan Alper ile Luzin Dink birlikte yazdı.

Yapımcılığını Emre Oskay ve Mehmet Korutürk'ün üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Joerg Gruber. Müzikler ise Çetin Özen ve Arcan İsenkul'a ait.

Dünya prömiyeri 20 Ekim'de El Gouna'da yapılacak, yurt dışında aralıkta vizyona girecek.

Dünya prömiyeri 20 Ekim'de El Gouna'da yapılacak, yurt dışında aralıkta vizyona girecek.

Fragman, filmin ilk kez seyirci karşısına çıkmasına sayılı günler kala geldi. İmroz'da Bahar, dünya prömiyerini 20 Ekim'de Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yapacak. Kızıldeniz kıyısındaki festival, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın öne çıkan sinema buluşmalarından biri.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, birkaç gün önce paylaştıkları ortak videoyla prömiyerde festivalde olacaklarını duyurmuştu. İkilinin 'Uzun, uzun yıllar sonra yeniden birlikteyiz' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Fragmanın açıklamasına göre film, aralık ayında yurt dışında 50'den fazla ülkede gösterime girecek. Ancak filmin Türkiye'deki vizyon tarihi ve hangi platformda izlenebileceği henüz açıklanmadı.

İmroz'da Bahar'ın fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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