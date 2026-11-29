Ayrıldıkları İddia Edilen Sıla ile İlker Kaleli'nin Şarkılara Dökülen Aşk Hikayesi
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Şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. Çiftten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Pandemi döneminde mesajlaşmalarla başlayan, şiirlere ve ortak şarkılara dökülen bu aşk hikayesi nasıl başladı, neler yaşandı gelin detaylara birlikte bakalım.
Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı pandemi döneminde mesajlaşmalarla başladı.
Çift, ilişkisini 2021'de sosyal medyadan duyurdu.
Birbirlerine şiirler yazan çift, aşkını şarkılara da taşıdı.
Sessiz sedasız bittiği iddia edilen ilişkiyle ilgili çiftten açıklama gelmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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