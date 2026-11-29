Sıla ile İlker Kaleli, yaklaşık üç ay gözlerden uzak yaşadıkları ilişkiyi 2021'de sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Aynı yılın haziran ayında Sıla, doğum gününde İlker Kaleli'nin elini tuttuğu bir fotoğraf paylaşıp '40 yıl seni bekledim' dedi. Kaleli ise sevgilisine kendisine gülmeyi sevdirdiği için teşekkür etmişti.

Sıla, sonraki yıllarda verdiği bir röportajda Kaleli'yi şu sözlerle anlattı: 'Zekası, vizyonu, donanımı... Birlikte gülebildiğim, hayatı paylaşabildiğim, yan yana koşabildiğim biri İlker. Aşk piyangodur ve iyi piyango her zaman denk gelmez.'