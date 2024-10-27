İlker Kaleli, Sıla'nın Konser Sahnesine Konuk Oldu, Ünlü Şarkıcı Sevgilisine İlan-ı Aşk Etti!
İlker Kaleli, Sıla'nın Konser Sahnesine Konuk Oldu, Ünlü Şarkıcı Sevgilisine İlan-ı Aşk Etti!
Ünlü şarkıcı Sıla geçtiğimiz akşam bir konser verdi. Ünlü ismin konser sahnesine sevgilisi İlker Kaleli'de konuk oldu. İkilinin aşk dolu anları gündem oldu.
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu aşkın kitabını yazarcasına yazıp söylediği şarkıları ve ruhumuzun derinlerine işleyen güçlü sesiyle tanıyoruz.
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İlker Kaleli'yi ise başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz. Kendisi en son ''La Passion Turca'' isimli bir yapımda yer alarak küresel çapta tanınırlığını pekiştirirken ülkemizde de epey konuşulmuştu.
Gençoğlu ve Kaleli ikilisi geçtiğimiz senelerde gerçek aşkı birbirlerinde bulmuş ve her fırsatta dolu dizgin yaşadıkları aşklarını göstermekten çekinmemişlerdi.
Sıla ve İlker Kaleli aşkı hız kesmeden devam ederken geçtiğimiz akşam konser veren Sıla'nın sahnesinde ikilinin romantizm dolu bir anına daha şahitlik ettik. İlker Kaleli, güzel sevgilisi Sıla'nın sahnesine konuk oldu. İlker Bey çaldı, Sıla söyledi.
Ardından İlker Kaleli teşekkür konuşmasını yapıp sahneden inecekti ki Sıla, sevgilisine bir ilan-ı aşk şovuyla karşılık verdi.
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Sıla'nın ''Aşığım be sana!'' seslenişi işte böyle kameralara yansıdı👇
İkilinin birlikte şarkı söylediği anlardan bir kesit ise şu şekilde👇
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