Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kullanıcıları İkiye Böldü!
Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kullanıcıları İkiye Böldü!
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Fransa'ya gitti. Coşkun, bir davette tercih ettiği siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmeyi başardı.
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Henüz 19 yaşında olmasına rağmen bu sezon yer aldığı Bir Gece Masalı isimli diziyle yıldızı parlayan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Güzel oyuncunun bu dizide kendinden yaşça büyük Burak Deniz ile partner olması epey eleştirilmiş ve oyuncunun genç yaşına rağmen dizininin tanıtım dönemi dahil her aşamasında olduğundan büyük gösterilmeye çalışıldığı iddia edilmişti.
Coşkun, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı ile birlikte Fransa'da bir davete katıldı. Güzel oyuncu derin bacak yırtmacı olan siyah bir elbise tercih etti. Oyuncunun bu tercihi kullanıcıları ikiye böldü. 👇
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Kimi kullanıcı Su Burcu'nun bu stilini nefes kesici bulurken kimi ise yaşına uygun olmadığını savundu👇
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