Tutabilene Aşk Olsun: Şarkıcı Simge Sağın Sahnede Bir Oraya Bir Buraya Salındığı Dansıyla Gündem Oldu!
Tutabilene Aşk Olsun: Şarkıcı Simge Sağın Sahnede Bir Oraya Bir Buraya Salındığı Dansıyla Gündem Oldu!
Futbolcu Icardi'ye olan ilgisi ve ''Aşkın Olayım''lı göndermeleriyle son zamanlarda adını sık duyduğumuz şarkıcı Simge Sağın, bu sefer de sahne kostümü ve dansıyla gündem oldu.
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Neredeyse şimdiye dek çıkarttığı her şarkısı hit olan ünlü şarkıcı Simge'nin adını son zamanlarda sık sık duyuyoruz.
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Fakat Simge'nin adını seslendirdiği şarkılardan ziyade son dönemlerde ünlü futbolcu Icardi'ye yaptığı göndermelerle daha fazla duyar olmuştuk. Simge konser sahnesinde Icardi'ye göndermelerde bulunsa da ''Aşkın Olayım''lar söylese de daha sonrasında aşkı inkar etmiş ve böyle bir şeyin olamayacağını dile getirmişti.
Bir aşk daha başlamadan bitince ünlü şarkıcı nihayet o tanıdığımız eski neşeli hallerine dönüverdi. Sahne şovlarıyla yeniden gündeme gelmeye başlayan şarkıcının bu seferki ''bir oraya bir buraya'' salınmalı hallerine ise onu izleyenler anlam veremedi.
Ünlü şarkıcının tuhaf diye nitelendirebileceğimiz dansının yanı sıra sahne kostümü olarak tercih ettiği siyah taş ve transparan detaylı vücudu saran elbisesi de dikkat çekti👇
Merakın ateşini daha fazla körüklemeden Simge'nin sahne dansını izlemek isteyenler için şöyle bıraktık👇
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