Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tutabilene Aşk Olsun: Şarkıcı Simge Sağın Sahnede Bir Oraya Bir Buraya Salındığı Dansıyla Gündem Oldu!

Tutabilene Aşk Olsun: Şarkıcı Simge Sağın Sahnede Bir Oraya Bir Buraya Salındığı Dansıyla Gündem Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 14:03

Futbolcu Icardi'ye olan ilgisi ve ''Aşkın Olayım''lı göndermeleriyle son zamanlarda adını sık duyduğumuz şarkıcı Simge Sağın, bu sefer de sahne kostümü ve dansıyla gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Neredeyse şimdiye dek çıkarttığı her şarkısı hit olan ünlü şarkıcı Simge'nin adını son zamanlarda sık sık duyuyoruz.

Neredeyse şimdiye dek çıkarttığı her şarkısı hit olan ünlü şarkıcı Simge'nin adını son zamanlarda sık sık duyuyoruz.

Fakat Simge'nin adını seslendirdiği şarkılardan ziyade son dönemlerde ünlü futbolcu Icardi'ye yaptığı göndermelerle daha fazla duyar olmuştuk. Simge konser sahnesinde Icardi'ye göndermelerde bulunsa da ''Aşkın Olayım''lar söylese de daha sonrasında aşkı inkar etmiş ve böyle bir şeyin olamayacağını dile getirmişti.

Fakat Simge'nin adını seslendirdiği şarkılardan ziyade son dönemlerde ünlü futbolcu Icardi'ye yaptığı göndermelerle daha fazla duyar olmuştuk. Simge konser sahnesinde Icardi'ye göndermelerde bulunsa da ''Aşkın Olayım''lar söylese de daha sonrasında aşkı inkar etmiş ve böyle bir şeyin olamayacağını dile getirmişti.

Bu süreçte ünlü futbolcu eşi Wanda Nara ile bir ayrıl bir barış, belirsiz bir ilişki dinamiğinin içerisindeydi hatırlarsınız. Şimdilerde, Wanda Nara ve Icardi birlikteliklerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Bir aşk daha başlamadan bitince ünlü şarkıcı nihayet o tanıdığımız eski neşeli hallerine dönüverdi. Sahne şovlarıyla yeniden gündeme gelmeye başlayan şarkıcının bu seferki ''bir oraya bir buraya'' salınmalı hallerine ise onu izleyenler anlam veremedi.

Bir aşk daha başlamadan bitince ünlü şarkıcı nihayet o tanıdığımız eski neşeli hallerine dönüverdi. Sahne şovlarıyla yeniden gündeme gelmeye başlayan şarkıcının bu seferki ''bir oraya bir buraya'' salınmalı hallerine ise onu izleyenler anlam veremedi.

Ünlü şarkıcının tuhaf diye nitelendirebileceğimiz dansının yanı sıra sahne kostümü olarak tercih ettiği siyah taş ve transparan detaylı vücudu saran elbisesi de dikkat çekti👇

Ünlü şarkıcının tuhaf diye nitelendirebileceğimiz dansının yanı sıra sahne kostümü olarak tercih ettiği siyah taş ve transparan detaylı vücudu saran elbisesi de dikkat çekti👇

Merakın ateşini daha fazla körüklemeden Simge'nin sahne dansını izlemek isteyenler için şöyle bıraktık👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın