Fahriye Evcen'e Benzerliğiyle Dikkatleri Üzerine Çeken Genç Yıldız Elif Hilal Yalçın'dan Samimi İtiraflar!
Fahriye Evcen'e Benzerliğiyle Dikkatleri Üzerine Çeken Genç Yıldız Elif Hilal Yalçın'dan Samimi İtiraflar!
''Ayazın Sonu Güneş'' isimli dizinin genç oyuncularından Elif Hilal Yalçın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle sosyal medyada bir hayli konuşulan genç oyuncu, samimi itiraflarda bulundu.
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Yaprak Dökümü'nün ''Necla''sı olarak hayatımıza giren ve başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de dillerden düşmeyen oyuncu Fahriye Evcen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Evcen, kendisi gibi oyuncu olan yakışıklı jönlerimizden Burak Özçivit ile 2017 yılının haziran ayında dünyaevine girmiş ardından ünlü çiftimiz, evliliklerinden önce oğulları Karan'ı ardından da Kerem'i kucaklarına almıştı.
Son dönemlerde ekranlarda çok sık göremediğimiz oyuncuyu en son ''Alparslan: Büyük Selçuklu'' isimli tarihi olay ve karakterlerden esinlenen ve ülkemizde geniş kitlelerce beğenilen televizyon dizisinde izlemiştik.
Hafta içi her gün ekrana gelen ''Ayazın Sonu Güneş'' isimli dizinin ''Yağmur''u Elif Hilal Yalçın ise şimdilerde Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle sosyal medyada oldukça konuşulan bir isim haline gelmeyi başardı.
Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu, setin yorgunluğunu üzerinden atmak için alışverişe çıktığını dile getirirken basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmedi.
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Fahriye Evcen'e olan benzerliği kendisine sorulunca, "Gerçekten çok fazla mesaj alıyorum. Hatta bir arkadaşımın annesi beni 'Fahriye Evcen’im' diyerek seviyordu. Bu benzetme benim için çok tatlı bir anı oluyor, çünkü kendisi hem çok güzel hem de oyunculuğunu çok beğeniyorum. Bir gün aynı projede abla-kardeş rolüyle karşılaşmak isterim, neden olmasın?” diyerek bir gün bu iki güzel oyuncuyu aynı ekranda izleyebileceğimizin sinyallerini verdi.
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