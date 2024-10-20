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Bu Işıltılı Hayatı Onlar Seçti: 2024 Academy Museum Gala'sında Öne Çıkan Kırmızı Halı Görünümlerini Derledik!

Bu Işıltılı Hayatı Onlar Seçti: 2024 Academy Museum Gala'sında Öne Çıkan Kırmızı Halı Görünümlerini Derledik!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 00:35

Bu sene dördüncüsü gerçekleşen ve temel amacı Akademi Müzesi için fon toplamak olan ''Academy Museum Gala'' da birbirinden ünlü isimler boy gösterdi. Kırmızı halıda kombinleriyle oldukça dikkat çeken yıldızların neler giydiklerini sizler için derledik. Keyifli okumalar🌸

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1. Selena Gomez

1. Selena Gomez

Tercih ettiği elbise ''Maison Alaia'' isimli markaya ait.

2. Kim Kardashian

2. Kim Kardashian

Tercih ettiği elbise ''Mugler'' isimli markaya ait.

3. Kylie Jenner

3. Kylie Jenner

Tercih ettiği elbise ''Mugler'' isimli markaya ait.

4. Kendall Jenner

4. Kendall Jenner

Tercih ettiği elbise ''Schiaparelli '' isimli markaya ait.

5. Nicole Kidman

5. Nicole Kidman

Tercih ettiği elbise ''Balenciaga'' isimli markaya ait.

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6. Kaia Gerber

6. Kaia Gerber

Audrey Hepburn ilhamlı bir ''Givenchy'' elbise giyiyor.

7. Ariana Grande

7. Ariana Grande

Tercih ettiği elbise ''Balmain'' isimli markaya ait.

8. Ella Hunt

8. Ella Hunt

Tercih ettiği elbise ''Ludovic de Saint Sernin'' isimli markaya ait.

9. Uma Thurman

9. Uma Thurman

Tercih ettiği elbise ''Fendi'' markasına ait bir haute Couture tasarım.

10. Eiza Gonzalez

10. Eiza Gonzalez

Tercih ettiği elbise ''NINA RICCI'' isimli bir markaya ait.

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11. Laura Harrier

11. Laura Harrier

Tercih ettiği elbise ''Ludovic de Saint Sernin'' isimli bir markaya ait.

Dünyaca ünlü güzellerden siz en çok kimin tercih ettiği elbiseyi beğendiniz?🌺

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