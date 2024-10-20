Bu Işıltılı Hayatı Onlar Seçti: 2024 Academy Museum Gala'sında Öne Çıkan Kırmızı Halı Görünümlerini Derledik!
Bu Işıltılı Hayatı Onlar Seçti: 2024 Academy Museum Gala'sında Öne Çıkan Kırmızı Halı Görünümlerini Derledik!
Bu sene dördüncüsü gerçekleşen ve temel amacı Akademi Müzesi için fon toplamak olan ''Academy Museum Gala'' da birbirinden ünlü isimler boy gösterdi. Kırmızı halıda kombinleriyle oldukça dikkat çeken yıldızların neler giydiklerini sizler için derledik. Keyifli okumalar🌸
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Selena Gomez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kim Kardashian
3. Kylie Jenner
4. Kendall Jenner
5. Nicole Kidman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kaia Gerber
7. Ariana Grande
8. Ella Hunt
9. Uma Thurman
10. Eiza Gonzalez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Laura Harrier
Dünyaca ünlü güzellerden siz en çok kimin tercih ettiği elbiseyi beğendiniz?🌺
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın