Bu Işıltılı Hayatı Onlar Seçti: 2024 Academy Museum Gala'sında Öne Çıkan Kırmızı Halı Görünümlerini Derledik!

Bu sene dördüncüsü gerçekleşen ve temel amacı Akademi Müzesi için fon toplamak olan ''Academy Museum Gala'' da birbirinden ünlü isimler boy gösterdi. Kırmızı halıda kombinleriyle oldukça dikkat çeken yıldızların neler giydiklerini sizler için derledik. Keyifli okumalar🌸