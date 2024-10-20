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Nazar Boncuklarınız Hazır mı? Dünyaca Ünlü Yıldız Jennifer Lawrence İkinci Çocuğuna Hamile Olduğunu Doğruladı

Nazar Boncuklarınız Hazır mı? Dünyaca Ünlü Yıldız Jennifer Lawrence İkinci Çocuğuna Hamile Olduğunu Doğruladı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 21:50

Dünyaca ünlü güzel yıldız Jennifer Lawrence, hamile olduğu iddialarını bilinen moda dergisi Vogue'a doğruladı. Ünlü dergi, Lawrence'nin hamileliğini sosyal medyasında paylaştı.

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Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, ''Açlık Oyunları'' ve ''X-Men'' gibi seri filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız bir isim. Kendisi aynı zamanda dillere destan güzelliğiyle de dünya genelinde uzun yıllardır birçok kişinin beğeni ve ilgi odağı halinde.

Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, ''Açlık Oyunları'' ve ''X-Men'' gibi seri filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız bir isim. Kendisi aynı zamanda dillere destan güzelliğiyle de dünya genelinde uzun yıllardır birçok kişinin beğeni ve ilgi odağı halinde.

Fakat kendisinin kalbi 2019 yılından bu yana yalnızca tek bir kişi için atıyor. O kişi de tabii ki yönetmen eşi Cooke Maroney!

Fakat kendisinin kalbi 2019 yılından bu yana yalnızca tek bir kişi için atıyor. O kişi de tabii ki yönetmen eşi Cooke Maroney!

Mutlu mesut ve gözlerden uzak bir evlilik hayatı yaşayan Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu 2022 yılında kucağına almış ve ''Çocuğumun özel hayatını koruyacağım.'' demişti.

Mutlu mesut ve gözlerden uzak bir evlilik hayatı yaşayan Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu 2022 yılında kucağına almış ve ''Çocuğumun özel hayatını koruyacağım.'' demişti.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren ünlü isim, bebeğinin adını 'Cy' koymuştu.

Oscar ödüllü oyuncudan iki yılın ardından sevindiren bir haber daha geldi. Lawrence, hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarını dünyanın en bilinen moda dergilerinden biri olan Vogue'a doğruladı.

Oscar ödüllü oyuncudan iki yılın ardından sevindiren bir haber daha geldi. Lawrence, hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarını dünyanın en bilinen moda dergilerinden biri olan Vogue'a doğruladı.

Öncelikle bebeğin sağlıkla gelmesini diliyoruz ve sizlere sormadan edemiyoruz: Sizce ikinci bebeğin cinsiyeti kız mı olacak yoksa erkek mi?

Öncelikle bebeğin sağlıkla gelmesini diliyoruz ve sizlere sormadan edemiyoruz: Sizce ikinci bebeğin cinsiyeti kız mı olacak yoksa erkek mi?
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