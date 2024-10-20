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Ünlü Şarkıcı Sıla ''Yenidoğan Çetesi'' Hakkında Çarpıcı Konuştu: ''Acılar Büyüyecek, Önünü Alamayacağız''

Ünlü Şarkıcı Sıla ''Yenidoğan Çetesi'' Hakkında Çarpıcı Konuştu: ''Acılar Büyüyecek, Önünü Alamayacağız''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 20:35

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, ''Yenidoğan Çetesi'' olaylarının ardından Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Gençoğlu'nun çarpıcı ve net açıklamaları oldukça dikkat çekti.

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Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bir grup sağlık çalışanın para uğruna bebeklerin yaşamlarına son verdikleri ortaya çıkmış ve durum ülkemizi dehşete ve üzüntüye sürüklemişti. Olayın etkisini üzerimizden hala atamadığımız bu günlerde, çeteye ilişkin tepkiler ünlü isimlerden de gelmeye devam ediyor.

Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bir grup sağlık çalışanın para uğruna bebeklerin yaşamlarına son verdikleri ortaya çıkmış ve durum ülkemizi dehşete ve üzüntüye sürüklemişti. Olayın etkisini üzerimizden hala atamadığımız bu günlerde, çeteye ilişkin tepkiler ünlü isimlerden de gelmeye devam ediyor.

Yenidoğan Çetesi hakkında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Sıla, ''Olacak şey değil. Her gün yeni bir faciaya uyanıyoruz. Bu kanımızı donduran son radde olmalı. Korkunç üzgünüm, çok içim yanıyor. Sonuna kadar cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi hakkında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Sıla, ''Olacak şey değil. Her gün yeni bir faciaya uyanıyoruz. Bu kanımızı donduran son radde olmalı. Korkunç üzgünüm, çok içim yanıyor. Sonuna kadar cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ülkemizde ardı ardına yaşanan vahşetleri temel alarak konuşan ünlü isim, ''Sustukça da halının altına süpürdükçe de bunlar kaybolup gitmeyecek. Çoğalacak, artacak, acılar büyüyecek. Önünü alamayacağız. Kesinlikle adil çözümler gerekiyor. Bebeklerimiz adına, çocuklarımız adına, kadınlarımız adına, hayvanlarımız adına, insanlarımız adına susmamalıyız bu caniliğe karşı.'' diyerek tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizde ardı ardına yaşanan vahşetleri temel alarak konuşan ünlü isim, ''Sustukça da halının altına süpürdükçe de bunlar kaybolup gitmeyecek. Çoğalacak, artacak, acılar büyüyecek. Önünü alamayacağız. Kesinlikle adil çözümler gerekiyor. Bebeklerimiz adına, çocuklarımız adına, kadınlarımız adına, hayvanlarımız adına, insanlarımız adına susmamalıyız bu caniliğe karşı.'' diyerek tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sıla Gençoğlu'nun konuşmasının tamamı için 👇

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Otto Skorzeny

Türk Halkıyız bunu da unuturuz her zaman bu böyle maalesef acı gerçek