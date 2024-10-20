Yenidoğan Çetesi Skandalının Ardından Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Yaptığı Sosyal Medya Paylaşımıyla İsyan Etti!

Ülke genelinde büyük bir üzüntü ve şoka sebebiyet veren Yenidoğan Çetesi olayının ardından ünlü isimler, bu konuya ilişkin yorum ve düşüncelerini kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Demet Akalın ise yaptığı paylaşımda CİMER'e çete özelinde ilk şikayetin bir buçuk sene önce gitmiş olması ve bu konuda bir önlem alınmayışına tepki gösterdi.