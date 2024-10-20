Yenidoğan Çetesi Skandalının Ardından Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Yaptığı Sosyal Medya Paylaşımıyla İsyan Etti!
Yenidoğan Çetesi Skandalının Ardından Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Yaptığı Sosyal Medya Paylaşımıyla İsyan Etti!
Ülke genelinde büyük bir üzüntü ve şoka sebebiyet veren Yenidoğan Çetesi olayının ardından ünlü isimler, bu konuya ilişkin yorum ve düşüncelerini kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Demet Akalın ise yaptığı paylaşımda CİMER'e çete özelinde ilk şikayetin bir buçuk sene önce gitmiş olması ve bu konuda bir önlem alınmayışına tepki gösterdi.
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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve ülke gündemimizi derinden sarsan ''Yenidoğan Çetesi'' skandalıyla sağlık kuruluşlarında para uğruna bebeklerin öldürüldüğünü öğrenmiştik. Ortaya çıkan bir diğer gelişme ise Yenidoğan Çetesi hakkında bu süreci başlatan şikayetin CİMER'e ilk defa 1 buçuk sene önce gönderildiğinin ortaya çıkması olmuştu.
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Gündemi yakından takip etmesi ve açık sözlülüğüyle tanıdığımız ünlü şarkıcı Demet Akalın ise bu kan donduran çete skandalının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından isyan etti.
Demet Akalın, ''O zaman durdurulması gerekmiyor muydu? Nişantaşı'nda gittiğim kliniğin yangın merdiveni iki santim eksik diye dükkanı kapatmıştı il sağlık. Bu kadar mı kaale alınmadı ya, yazık!''👇
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