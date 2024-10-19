Cüneyt Özdemir’den Yenidoğan Çetesi Hakkında Açıklama: “Yaşlılar İçin de Benzer Yöntemler Kullanılmış”
Cüneyt Özdemir’den Yenidoğan Çetesi Hakkında Açıklama: “Yaşlılar İçin de Benzer Yöntemler Kullanılmış”
Dün yaptığı açıklamada “Skandal diğer birimlere de sıçrayabilir” diyen gazeteci Cüneyt Özdemir, Yenidoğan Çetesi skandalıyla ilgili yeni paylaşımında “Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor... Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış” yazdı.
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Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi olayını yakından takip eden gazetecilerden olan Cüneyt Özdemir, yaşanan skandalla ilgili olarak çok konuşulacak bir detaydan daha bahsetti.
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Daha yaptığı paylaşımda skandalın diğer birimlere de sıçramış olabileceğinden bahseden Cüneyt Özdemir’in yeni paylaşımı şu şekilde:
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