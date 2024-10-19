Cüneyt Özdemir’den Yenidoğan Çetesi Hakkında Açıklama: “Yaşlılar İçin de Benzer Yöntemler Kullanılmış”

“Yenidoğan Bebek Skandalında kapatılan hastane sayısı 10 oldu.

Yetmez!

“Bu hastanelerin gelirleri geriye yönelik olarak incelenmeli. Sağlık Bakanlığı duymazdan görmezden geliyor. MASAK ve Emniyet özel ekiplerle üzerine gitmeli.

Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor... Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış. Bu ve benzeri olay yaşayanlar lütfen deniz@dipnot.tv 'ye yazın isimleriniz isterseniz gizli tutulacak. Sağlık Sistemindeki bu kara deliği ancak siz ve biz kapatacağız.

Başka kimsenin umurunda değiliz!”