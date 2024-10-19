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Cüneyt Özdemir’den Yenidoğan Çetesi Hakkında Açıklama: “Yaşlılar İçin de Benzer Yöntemler Kullanılmış”

Cüneyt Özdemir’den Yenidoğan Çetesi Hakkında Açıklama: “Yaşlılar İçin de Benzer Yöntemler Kullanılmış”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 23:05 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 23:13

Dün yaptığı açıklamada “Skandal diğer birimlere de sıçrayabilir” diyen gazeteci Cüneyt Özdemir, Yenidoğan Çetesi skandalıyla ilgili yeni paylaşımında “Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor... Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış” yazdı. 

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Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi olayını yakından takip eden gazetecilerden olan Cüneyt Özdemir, yaşanan skandalla ilgili olarak çok konuşulacak bir detaydan daha bahsetti.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi olayını yakından takip eden gazetecilerden olan Cüneyt Özdemir, yaşanan skandalla ilgili olarak çok konuşulacak bir detaydan daha bahsetti.

Daha yaptığı paylaşımda skandalın diğer birimlere de sıçramış olabileceğinden bahseden Cüneyt Özdemir’in yeni paylaşımı şu şekilde:

Daha yaptığı paylaşımda skandalın diğer birimlere de sıçramış olabileceğinden bahseden Cüneyt Özdemir’in yeni paylaşımı şu şekilde:

“Yenidoğan Bebek Skandalında kapatılan hastane sayısı 10 oldu.  

Yetmez!  

“Bu hastanelerin gelirleri geriye yönelik olarak incelenmeli. Sağlık Bakanlığı duymazdan görmezden geliyor. MASAK ve Emniyet özel ekiplerle üzerine gitmeli. 

Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor...  Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış. Bu ve benzeri olay yaşayanlar lütfen deniz@dipnot.tv 'ye yazın isimleriniz isterseniz gizli tutulacak. Sağlık Sistemindeki bu kara deliği ancak siz ve biz kapatacağız. 

Başka kimsenin umurunda değiliz!”

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