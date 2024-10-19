Yenidoğan Çetesi Skandalına Karışan 10 Hastane Kapatıldı

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. Kapatılan 10 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.