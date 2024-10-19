Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk Yayınında Yenidoğan Çetesi'ni Anlattı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk Yayınında Yenidoğan Çetesi'ni Anlattı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda Yenidoğan Çetesi skandalı hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
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“Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, ölümüne sebep vermiş cani bir çeteden bahsediyoruz. Baba olarak da hekim olarak da üzgünüm."
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"1 tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Biz her türlü şikayeti değerlendiriyoruz. 10 hastane kapattık. Yine yakalarsak yine yaparız. Bu 6 ay önce yapılmış, iddianamesi bitmiş bir operasyon. Neden şimdi gündeme geldi? Bir savcı tehdidi videosu sonrasında gündem olmadı, biz çok önceden beri bu operasyonla uğraşıyoruz."
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