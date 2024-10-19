Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk Yayınında Yenidoğan Çetesi'ni Anlattı

'Böyle canice çalışan bir çeteyi biz çökerttik. Bu çeteyi inanılmaz bir işbirliği ile gizli operasyonla çökerttik. Bu çete bebeklerin canlarını hiçe sayan kötü bir çete. Bu çete ile ilgili ben İl Sağlık Müdürü’yken Mart 2023’te bilgimiz oldu. CİMER’e gelen bir şikayetle başladı. Denetim oluyor ama delil bulunamıyor. Bir sıkıntı var diye bana geldiler. Şüphelenmişler ama delil bulamıyorlar.

Tutuklananlardan 4 kişi bizim kendi adamlarımızdan. Operasyonun esas tarihi 22 Nisan 2024. O zaman 41 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 22’si tutuklandı, içlerinde doktor ve hemşireler de var. 3 Eylül 2024’te bize son deliller de gönderildi. Şu anda elde olan kişi sayısı 47. 1 Tekirdağ’da 9 tane İstanbul’da olmak üzere 10 hastane kapatıldı.'