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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk Yayınında Yenidoğan Çetesi'ni Anlattı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk Yayınında Yenidoğan Çetesi'ni Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 20:07 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 20:18

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda Yenidoğan Çetesi skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları: 

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“Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, ölümüne sebep vermiş cani bir çeteden bahsediyoruz. Baba olarak da hekim olarak da üzgünüm."

“Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, ölümüne sebep vermiş cani bir çeteden bahsediyoruz. Baba olarak da hekim olarak da üzgünüm."

'Böyle canice çalışan bir çeteyi biz çökerttik. Bu çeteyi inanılmaz bir işbirliği ile gizli operasyonla çökerttik. Bu çete bebeklerin canlarını hiçe sayan kötü bir çete. Bu çete ile ilgili ben İl Sağlık Müdürü’yken Mart 2023’te bilgimiz oldu. CİMER’e gelen bir şikayetle başladı. Denetim oluyor ama delil bulunamıyor. Bir sıkıntı var diye bana geldiler. Şüphelenmişler ama delil bulamıyorlar.

Tutuklananlardan 4 kişi bizim kendi adamlarımızdan. Operasyonun esas tarihi 22 Nisan 2024. O zaman 41 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 22’si tutuklandı, içlerinde doktor ve hemşireler de var.  3 Eylül 2024’te bize son deliller de gönderildi. Şu anda elde olan kişi sayısı 47. 1 Tekirdağ’da 9 tane İstanbul’da olmak üzere 10 hastane kapatıldı.'

"1 tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Biz her türlü şikayeti değerlendiriyoruz. 10 hastane kapattık. Yine yakalarsak yine yaparız. Bu 6 ay önce yapılmış, iddianamesi bitmiş bir operasyon. Neden şimdi gündeme geldi? Bir savcı tehdidi videosu sonrasında gündem olmadı, biz çok önceden beri bu operasyonla uğraşıyoruz."

"1 tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Biz her türlü şikayeti değerlendiriyoruz. 10 hastane kapattık. Yine yakalarsak yine yaparız. Bu 6 ay önce yapılmış, iddianamesi bitmiş bir operasyon. Neden şimdi gündeme geldi? Bir savcı tehdidi videosu sonrasında gündem olmadı, biz çok önceden beri bu operasyonla uğraşıyoruz."
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