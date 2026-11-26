Elon Musk'tan 70 Milyon Çocuğa İkişer Hisse Sözü: Bağışın Değeri 18 Milyar Dolar
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD'deki her çocuğa ikişer SpaceX hissesi vereceğini açıkladı. Yaklaşık 18 milyar dolar değerindeki bağışın yarısını Musk, diğer yarısını ise SpaceX karşılayacak.
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Musk, ABD'deki her çocuğa SpaceX'ten ikişer hisse vereceğini X hesabından duyurdu.
Hisseler, 18 yaş altındakiler için oluşturulan "Trump Hesapları" üzerinden dağıtılacak.
Musk, geçen ay da her çocuğa bir hisse vereceğini açıklamış ve bunun ilk adım olduğunu söylemişti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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