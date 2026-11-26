Ünlü girişimci Elon Musk, ABD'deki her çocuğa uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'ten iki hisse vermeyi taahhüt etti. SpaceX hisselerinin Çarşamba gününü 127,44 dolardan kapatmasıyla açıklanan bağışın toplam değeri yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. ABD'de çocuk sayısının 70 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, hisselerden birini şirketi SpaceX'in diğerini de şahsen kendisinin vereceğini ifade etti. SpaceX'in bağışlayacağı hisselerin gelecek ay, Musk'ın kendisinin bağışlayacağı hisselerin ise satış kısıtlamasının sona ereceği Haziran 2027'de devredileceğini kaydetti.