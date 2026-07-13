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En İyi ve En Kalıcı Güneş Kremi Hangisi? Cilt Tipine Göre En Popüler Güneş Koruyucusu Marka Önerileri

En İyi ve En Kalıcı Güneş Kremi Hangisi? Cilt Tipine Göre En Popüler Güneş Koruyucusu Marka Önerileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 10:57
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Artık herkes yaz kış fark etmeksizin cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak, erken yaşlanma belirtilerini önlemek ve leke oluşumunun önüne geçmek için doğru koruyucu ürünü seçmenin son derece önemli olduğunu biliyor. Uzmanlar güneş kreminin aslında her mevsimde günlük olarak kullanılması gerektiğini vurguluyor. 

Biz de sizler için en iyi güneş kremlerine dair bir liste hazırladık. Detaylarla birlikte cilt tipinize en uygun koruma faktörlerini, filtre teknolojilerini ve kozmetik pazarının en çok satan popüler koruyucularını bulacaksınız. Aynı zamanda La Roche-Posay Anthelios, Missha Velvet Finish, Solante Pigmenta, The Purest Solutions ve Sinoz gibi satışta olan güncel ürünlerin öne çıkan yanlarını keşfedecek; kullanım amacınıza ve bütçenize en uygun güncel güneş kremini doğrudan seçebileceksiniz.

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Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Doğru bir güneş koruyucu seçmek, cilt sağlığını uzun vadede korumanın ilk kuralıdır. Rastgele yapılan bir tercih ciltte gözeneklerin tıkanmasına, sivilcelenmeye veya yetersiz koruma nedeniyle güneş lekelerine yol açabilir. Bu nedenle koruma faktörlerini, filtre yapılarını ve ürünlerin cilt üzerindeki bitiş formüllerini doğru analiz etmek gerekir.

SPF ve PA Değeri: Güneş Faktörü Rakamları Ne Anlama Geliyor?

Güneş kremlerinin üzerinde yer alan terimler farklı koruma türlerini ifade eder. SPF (Sun Protection Factor), cildi güneş yanıklarına neden olan UVB ışınlarından ne kadar süre koruyacağını gösterir; günlük kullanım için SPF 30 yeterliyken yaz aylarında SPF 50 tercih edilmelidir. PA değeri ise cildin yaşlanmasına ve lekelenmesine yol açan UVA ışınlarına karşı koruma gücünü gösterir; yanındaki '+' işaretlerinin sayısı arttıkça (örneğin PA++++) UVA koruması o kadar güçlü demektir.

Fiziksel mi Kimyasal mı? Güneş Kremi Türleri ve Cilt Tipine Uygunluk

Güneş koruyucular filtre mekanizmalarına göre temelde ikiye ayrılır:

  • Fiziksel (Mineral) Filtreler: Çinko oksit ve titanyum dioksit içerir. Işınları ayna gibi ciltten geri yansıtır. Hassas, akneye meyilli ciltler ve çocuklar için en güvenli seçenektir.

  • Kimyasal Filtreler: Güneş ışınlarını emerek ısıya dönüştürür ve nötralize eder. Ciltte beyazlık bırakmayan, hafif ve şeffaf yapıları sayesinde karma ve yağlı ciltler için günlük kullanıma çok uygundur.

Su Geçirmezlik, Beyazlık ve Yağlı His: Güneş Kreminde Dikkat Edilecekler

Yaz aylarında konforlu bir kullanım için ürünün ciltte bıraktığı hisse dikkat edilmelidir. Denizde veya havuzda korumanın devam etmesi için 'Water Resistant' (suya dayanıklı) ibaresi aranmalıdır. Günlük hayatta parlamayı önlemek adına yağlı his bırakmayan 'Dry Touch' formüller seçilmeli, gün içinde cildin gri veya yapay beyaz görünmemesi için ise yeni nesil şeffaf emilimli teknolojilere sahip kremlere yönelinmelidir.

Yaz İçin En İyi Güneş Kremi Ürünleri: Cilt Tipine Göre - 2026

Yaz İçin En İyi Güneş Kremi Ürünleri: Cilt Tipine Göre - 2026

Her cildin sebum dengesi ve hassasiyet seviyesi farklıdır. Cilt yapınıza özel üretilmiş bir koruyucu kullanmak, cilt problemlerinin tetiklenmesini engeller.

Yağlı ve Karma Ciltler İçin En İyi Güneş Kremleri: Mat Bitişli Seçenekler

Yağlı ve karma ciltlerin en büyük sorunu güneş kremlerinin yarattığı parlama ve gözenek tıkanmasıdır. Bu ciltler için sebum salgısını dengeleyen parlama karşıtı ürünler uygundur.

  • La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Oil Control Fluid: Yağlı ciltler için üretilmiş, parlamayı anında kontrol altına alan ultra hafif mat bitişli popüler bir kremdir.

  • Missha Velvet Finish Sun Milk: Cilde kadifemsi bir matlık veren, gün boyu yağlanmayı önleyen gözenek dostu bir alternatiftir.

  • Vichy Capital Soleil Mattifying 3-in-1: Yeşil kil içeriğiyle sebumu emen, gözenek görünümünü azaltan çok etkili bir mat koruyucudur.

  • The Purest Solutions Oil Control Sunscreen: Akneye eğilimli ciltler için parlamayı önleyen ve akne oluşumunu sınırlayan bütçe dostu bir üründür.

Kuru ve Hassas Ciltler İçin En İyi Güneş Kremleri: Nemlendirici Formüller

Kuru ve hassas ciltler güneş altında hızla nemini kaybeder, kızarır ve pul pul dökülür. Bu yapılar için yoğun nem desteği veren ve bariyer onarıcı içeriğe sahip kremler seçilmelidir.

  • Bioderma Photoderm Aquafluid SPF 50+: Su bazlı yapısıyla kuru ciltleri ağırlaştırmadan nemlendiren, hassasiyet yaratmayan güvenli bir formüldür.

  • CeraVe Facial Moisturising Lotion SPF 50: İçeriğindeki seramidler ve hiyalüronik asit sayesinde cildi hem güneşten koruyan hem de bariyerini onaran nemlendiricili bir kremdir.

  • Solante Tele-Rubor Sun Protection Lotion: Hassas ve kızarmaya meyilli (rosea) ciltler için özel üretilmiş, yatıştırıcı etkisi yüksek çok güçlü bir koruyucudur.

  • Avene Cleanance Hydrating Sunscreen: Kuru cilt yüzeyini gün boyu neme doyuran, termal su içeriğiyle cildi sakinleştiren güncel bir formüle sahiptir.

Çocuklar İçin En Güvenli Güneş Kremleri: SPF 50+ ve Mineral Bazlı Ürünler

Bebeklerin ve çocukların cilt bariyeri yetişkinlere göre çok daha ince ve hassastır. Çocuk ürünlerinde kimyasal filtreler yerine tamamen mineral bazlı, parfüm ve alkol içermeyen formüller kullanılmalıdır.

  • Mustela High Protection Sun Lotion SPF 50+: Organik avokado özlü, bebeklikten itibaren güvenle kullanılabilen parfümsüz bir çocuk güneş kremidir.

  • TruKid Easy Sun Screen SPF 30: Tamamen doğal mineral filtrelerden oluşan, çocukların hassas cildine zarar vermeyen organik içerikli popüler bir üründür.

  • La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics: Çocukların hareketli yapısına uygun, suya ve kuma ekstra dayanıklı ultra güvenli çocuk güneş koruyucusudur.

  • Sebamed Baby Sun Cream SPF 50+: Mikro pigment yapısıyla güneş ışınlarını süzen, çocuk cildini nemlendirirken koruyan güvenilir bir klasiktir.

Koyu Cilt Tonları İçin En İyi Güneş Kremleri: Beyazlatmayan Formüller

Esmer ve koyu cilt tonlarında mineral filtrelerin bıraktığı kireçsi beyaz tabaka estetik olmayan bir görünüme yol açar. Bu ciltler için tamamen şeffaf emilen veya hafif renkli hibrit formüller idealdir.

  • Isdin Fotoprotector Fusion Water SPF 50: Su bazlı akışkan yapısıyla koyu cilt tonlarında bile saniyeler içinde tamamen şeffaflaşan, beyazlık karşıtı harika bir üründür.

  • Supergoop! Unseen Sunscreen: Ciltte tamamen görünmez, şeffaf bir jel tabaka oluşturan esmer ciltlerin en çok tercih ettiği premium koruyucudur.

  • Frudia Ultra UV Shield Sun Essence: Esans yapısındaki hafif formülüyle ciltte beyaz iz bırakmadan emilen, nemlendirici etkili güncel bir üründür.

  • L'Oréal Paris Revitalift Clinical Vitamin C Sunscreen: Şeffaf bitişinin yanı sıra C vitamini içeriğiyle koyu ciltlerdeki ton eşitsizliklerini de düzenleyen güncel bir kremdir.

Yaz İçin En İyi Güneş Kremi Ürünleri: Kullanım Amacına Göre - 2026

Yaz İçin En İyi Güneş Kremi Ürünleri: Kullanım Amacına Göre - 2026

Güneş kreminin kullanılacağı alan ve günlük aktiviteleriniz, seçeceğiniz ürünün yapısını ve kalıcılık ihtiyacını doğrudan belirler.

Yüz İçin En İyi Güneş Kremleri: Makyaj Altı Uyumlu Seçenekler

Yüz bölgesine uygulanan kremlerin makyajı kusturmaması, pütür pütür dökülme yapmaması (soyulmaması) ve fondöten altında baz görevi görecek kadar pürüzsüz bir zemin hazırlaması gerekir.

  • Shiseido Urban Environment Triple Oil-Free: Yağsız formülüyle gözenekleri gizleyen ve makyaj altına mükemmel uyum sağlayan premium bir yüz koruyucusudur.

  • Missha Essence Sun Milk: Cilde taze ve nemli bir parlaklık vererek makyajın ciltle daha iyi bütünleşmesini sağlayan bir alternatiftir.

  • Heimish Artless Glow Base SPF 50+: Hem güneş koruyucu hem de ışıltılı makyaj bazı olarak işlev gören, cildi aydınlık gösteren çok popüler bir üründür.

  • The Purest Solutions Invisible Sunscreen: Makyaj altında ağırlık yaratmayan, kadife bitişiyle fondötenin kalıcılığını artıran şeffaf bir kremdir.

Vücut İçin En İyi Güneş Kremleri: Plaj ve Deniz Kullanımına Uygun Ürünler

Vücut ürünleri geniş yüzeylere kolayca sürülebilmeli, sprey veya losyon formunda olmalı ve deniz veya havuz suyuna karşı yüksek dayanıklılık göstermelidir.

  • Nivea Sun Koruma & Nem Losyonu SPF 50: Plajda tüm vücudu güneşin kurutucu etkisinden koruyan, suya dayanıklı çok satan bir vücut losyonudur.

  • Garnier Ambre Solaire Clear Protect Sprey: Vücutta yağlı tabaka bırakmayan, şeffaf yapısıyla kıyafetlere bulaşmayan pratik sprey formunda bir koruyucudur.

  • Solante Pigmenta Sun Protection Lotion: Geniş gramajı sayesinde hem yüz hem de lekelenmeye müsait omuz ve dekolte bölgeleri için plajda tam koruma sağlayan bir üründür.

  • Bioderma Photoderm Max Spray: Sprey başlığıyla vücuda hızlıca uygulanabilen, yüksek UV korumalı plaj kullanımlarına çok uygun bir üründür.

Spor Yaparken Kullanılabilecek En İyi Terlemeye Dayanıklı Güneş Kremleri

Açık havada spor yaparken, koşarken veya yüzerken normal kremler terle birlikte eriyerek göze kaçabilir ve yanmaya sebep olabilir. Sporcu kremleri terle akmayan özel sabitleyici teknolojilere sahiptir.

  • Shiseido Expert Sun Protector Lotion: WetForce ve HeatForce teknolojileri sayesinde terledikçe veya suyla temas ettikçe koruma kalkanı daha da güçlenen efsanevi bir sporcu kremidir.

  • Isdin Fotoprotector Fusion Gel Sport: Vücut kıllarının yoğun olduğu bölgelerde bile hızla emilen, terle akmayan ve cilde spor esnasında ferahlık veren jel formüllü bir üründür.

  • La Roche-Posay Anthelios XL Wet Skin Gel: Islak cilde bile doğrudan uygulanabilen, spor ve yüzme esnasında koruma performansını kaybetmeyen özel bir jel kremdir.

  • Lancaster Sun Sport Cooling Mist: Spor esnasında cildi serinleten, terlemeye karşı maksimum dayanıklı şeffaf sprey formunda premium bir üründür.

Yerli Güneş Kremi Markaları: Uygun Fiyatlı ve Kaliteli Türk Seçenekleri

Son yıllarda Türk kozmetik markaları, laboratuvarlarında geliştirdikleri yeni nesil filtrelerle dünya standartlarında ve her bütçeye uygun çok başarılı güneş koruyucuları üretmektedir.

  • The Purest Solutions Sunscreen: Küresel rakipleriyle yarışan filtre kalitesi ve temiz içeriğiyle yerli pazarın en popüler fiyat-performans güneş kremlerinden biridir.

  • Sinoz Leke Karşıtı Güneş Kremi: Güneş korumasının yanında içeriğindeki zerdeçal özü ve pantenol ile aktif leke onarımı da sağlayan çok satan yerli bir üründür.

  • Bioxcin Sun Care Melasma Cream: Yoğun güneş koruması sağlarken bitkisel içeriğiyle cilt lekelerinin renk tonunu açmaya yardımcı olan eczane çıkışlı yerli bir seçenektir.

Güneş Kremi Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Güneş Kremi Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Güneş kremi alırken bütçenizi doğru yönetmek için ürünün gramajını, filtre kalitesini ve günlük kullanım sıklığınızı göz önünde bulundurmalısınız.

200 TL Altında En İyi Güneş Kremi Seçenekleri

Bu bütçe grubunda genellikle yerli üretim olan, temel koruma filtrelerine sahip ve günlük hızlı kullanımlar için bütçeyi yormayan ekonomik başlangıç ürünleri yer alır.

  • Garnier Ambre Solaire Mini: Çantada taşımaya uygun boyutları ve temel UVA/UVB korumasıyla bütçe dostu, pratik bir seçenektir.

  • Sinoz Klasik Güneş Koruyucu (Mini Boy): Markanın kalitesini daha ekonomik bir bütçeyle denemek isteyenler için üretilmiş taze bir alternatiftir.

  • Bebak Sun Care Cream: Havuç yağı özleriyle zenginleştirilmiş, vücut kullanımı için bütçeyi zorlamayan ekonomik bir güneş kremidir.

200-500 TL Arasında En İyi Güneş Kremleri

Tüketicilerin en çok tercih ettiği, fiyat ve performans dengesinin zirvede olduğu ana akım kategoridir. Bu grupta yeni nesil filtreler içeren, sivilce yapmayan kaliteli dermatolojik ürünler yer alır.

  • The Purest Solutions Hydrating Sunscreen: Hiyalüronik asit desteği ve güçlü yeni nesil filtreleriyle bu bütçe aralığının en popüler fiyat-performans lideridir.

  • Sinoz Pink Touch Renkli Güneş Kremi: Cilde hafif pembe bir ton vererek renk eşitleyen, fondöten ihtiyacını ortadan kaldıran çok satan bir üründür.

  • Missha Essence Sun Milk (Ortaboy): Kore kozmetik kalitesini ulaşılabilir fiyat çizgisiyle sunan, ciltte ağırlık yapmayan çok başarılı bir seçenektir.

  • Bioxcin Sun Care Oil Control: Eczane güvencesiyle üretilen, parlamayı önleyen yapısıyla karma ciltlerin bu bütçede ilk yöneldiği kremlerdendir.

500 TL Üzeri Premium Güneş Kremi Ürünleri

Yüksek bütçeli bu grupta; küresel dermatoloji laboratuvarlarında test edilmiş, patentli filtre teknolojilerine sahip, anti-aging (yaşlanma karşıtı) ve leke tedavi edici özellikleri bir arada sunan lider markalar yer alır.

  • La Roche-Posay Anthelios UVMune 400: En sinsi UVA ışınlarına karşı bile patentli koruma sunan, premium segmentin dünya çapında en çok satan örneklerindendir.

  • Solante Pigmenta SPF 50+: Muazzam büyüklükteki 150 ml'lik gramajı, yoğun leke karşıtı tedavi edici içeriğiyle premium kategorinin en çok tavsiye edilen ürünüdür.

  • Isdin Fotoprotector Fusion Water: Göz yakmayan özel formülü ve yokmuş gibi hissettiren su bazlı dokusuyla lüks segmentin vazgeçilmez kraliçesidir.

  • Shiseido Expert Sun Protector: Ter ve ısı gördükçe koruma kalkanını artıran özel teknolojisiyle lüks ve ekstrem koruma arayanların ilk tercihidir.

Güneş Kremleri Hakkında Merak Edilenler

Güneş Kremleri Hakkında Merak Edilenler

Güneş koruyucuların doğru kullanımı hakkında kullanıcıların kafasını kurcalayan en yaygın soruların kısa ve net cevapları şu şekildedir:

Güneş Kremi Kaç Saatte Bir Sürülmeli?

Güneş kremleri cilde uygulandıktan sonra terleme, sürtünme ve el teması gibi nedenlerle koruyuculuğunu zamanla kaybeder. Bu yüzden hangi marka olursa olsun güneş kremi gün içinde her 2 ila 3 saatte bir mutlaka yenilenmelidir. Eğer denize veya havuza girilip havluyla kurulanma yapıldıysa, bu süre beklenmeden krem hemen tazelenmelidir.

Bulutlu Havada ve Su İçinde Güneş Kremi Gerekli mi?

Evet, kesinlikle gereklidir. Güneşten gelen zararlı UVA ışınlarının %80'i bulutlardan rahatlıkla geçerek cildinize ulaşabilir, bu nedenle bulutlu ve kapalı havalarda da lekelenme riski devam eder. Aynı şekilde su dalgaları güneş ışınlarını kırarak cildinize yansıtır ve suyun altında da UV ışınlarına maruz kalırsınız. Dolayısıyla hem kapalı havalarda hem de su içindeyken güneş kremi kullanımı hayati önem taşır.

En İyi Güneş Kremi Hangisi? 2026 Editör Seçimi

2026 yılı standartlarında dermatolojik filtre başarısı, her cilt tipine uyumu ve göz yakmayan hafif yapısı göz önüne alındığında; premium segmentte La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 ve Isdin Fusion Water, fiyat-performans kategorisinde ise yerli üretim olan The Purest Solutions Hydrating Sunscreen serisine göz atılabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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