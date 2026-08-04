Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Projesi Ortaya Çıktı! Bu Kez Gezi Programı Sunacak
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Yeni projesi merakla beklenen Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kez bir gezi ve gastronomi programıyla izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan proje kapsamında ünlü oyuncunun farklı ülkeleri gezeceği öne sürüldü.
KAYNAK: Mehmet Üstündağ/Gel Konuşalım
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Kıvanç Tatlıtuğ'un ekranlara dönüş yapacağı yapım belli oldu. Ünlü oyuncu bir gezi programıyla geri dönüyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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