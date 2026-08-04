article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Projesi Ortaya Çıktı! Bu Kez Gezi Programı Sunacak

Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Projesi Ortaya Çıktı! Bu Kez Gezi Programı Sunacak

Kıvanç Tatlıtuğ
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 11:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni projesi merakla beklenen Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kez bir gezi ve gastronomi programıyla izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan proje kapsamında ünlü oyuncunun farklı ülkeleri gezeceği öne sürüldü.

KAYNAK: Mehmet Üstündağ/Gel Konuşalım

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvanç Tatlıtuğ'un ekranlara dönüş yapacağı yapım belli oldu. Ünlü oyuncu bir gezi programıyla geri dönüyor!

Kıvanç Tatlıtuğ'un ekranlara dönüş yapacağı yapım belli oldu. Ünlü oyuncu bir gezi programıyla geri dönüyor!

Mehmet Üstündağ, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamada, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığını söyledi.

Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre Tatlıtuğ, proje kapsamında farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri izleyiciyle buluşturacak. Programla ilgili açıklamasında 'Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor' ifadelerini kullanan Üstündağ, gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğunu ve çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığını da belirtti.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın