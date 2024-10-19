Yenidoğan Çetesi Skandalı Mağdurlarından Olan Bir Babanın Hikayesi Gözyaşlarına Boğdu
Yenidoğan Çetesi Skandalı Mağdurlarından Olan Bir Babanın Hikayesi Gözyaşlarına Boğdu
Ülke tarihinin en büyük skandallarından biri olan Yenidoğan Çetesi olayında mağdur ailelerin hikayeleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. İşte bir babanın 11 Haziran 2023 tarihinde doğan çocuğunun minicik bedeni ile yaşadıkları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Gelde ağlama içim parçalandı artık bu ülkede birilerinin hesap vermesi gerekiyor bu konu 3 5 kişinin tutuklanıp sorgulanması ile gecistirelecek bir konu değ... Devamını Gör
Bütün bakanların sahip veya ortak olduğu kurumları incelemek lazım, daha kim bilir ne canice zulmedilenler var da haberimiz yok... Allah hepsinin belasını ve... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.