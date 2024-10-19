Yenidoğan Çetesi Skandalında Bir Doktorun Daha Adı, Hastanesi ve İddianamedeki Konuşmaları İfşa Oldu
Yenidoğan Çetesi Skandalında Bir Doktorun Daha Adı, Hastanesi ve İddianamedeki Konuşmaları İfşa Oldu
Kaynak: https://www.mynet.com/mynet-ozel-bir-...
Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri olarak adlandırılan Yenidoğan Çetesi skandalında her geçen saat yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü, çeteye operasyon başlattığında çetenin lideri olan Fırat Sarı’nın ilk olarak Beykent Üniversitesi Hastanesi yenidoğan doktoru Hayrettin Yıldız’ı aradığı ortaya çıktı.
İşte MYNET'te yer alan haberin tüm detayları…
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Tarihimizin en büyük skandallarından biri ile karşı karşıyayız. ‘Şimdilik’ 19 hastanede para için bebekler bile bile öldürülmüş! Skandal olay bir savcının tehdit edilmesi ile ortaya çıktı. Ortaya çıkan hastanelerin 19 olduğunu söylendi ancak bir hastane ve doktorun adı daha skandala karıştı.
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MYNET’te yer alan habere göre; Büyükçekmece'deki Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de yenidoğan bebeklerin gereksiz yere entübe edildiği SGK'dan para alabilmek için yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hatta Beykent Üniversitesi'ndeki Hayrettin Yıldız'ın adının iddianamede 2 kez geçtiği öğrenildi.
Eylül 2022'de Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan bir anne, çocuğunun 11 gün boyunca solunum sıkıntısı denilerek yoğun bakımda tutulduğunu epikriz raporunda entübede 6 gün kaldığının yazıldığını fakat kendilerine entübe süresinin 3 gün olduğu bilgisinin verildiğini belirtiyor. Hemşirenin 2. gün 'Bebeğiniz ne kadar güçlü entübe borusunu kendisi çıkardı' bilgisini vermesinden sonra Uzman doktorun asla bunu kabul etmemesi 'Hemşire uydurmuş' demesi ailenin şüphesini çekmiş. 11 gün boyunca hastane kapısından ayrılmayan aile nihayet bebeklerini 12. gün alabilmiş.
12 gün yoğun bakımda kalan bebeğin babası o süreci şöyle anlatıyor;
Bununla birlikte farklı bir aile de Uzman Doktor Hayrettin Yıldız'ın sağlıklı doğan bebeklerini yoğun bakıma aldığını düşünüyor, ailenin iddiası da bu şekilde; aile savcılığa şikayet başvurusu yaptı.
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12 bebeğin ölmesi onlarca bebeğin engelli kalması ailelerin psikolojik çöküntü yaşamasının mimarlarının başında bulunan örgüt lideri Fırat Sarı, baskından sonra apar tapar Hayrettin Yıldız'ı arıyor ve Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne baskın olup olmadığını soruyor.
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