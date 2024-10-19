Candaş Tolga Işık İsyan Etti: “Sağlık Bakanı Nasıl Hala Koltuğunda Oturabiliyor?”
Candaş Tolga Işık İsyan Etti: “Sağlık Bakanı Nasıl Hala Koltuğunda Oturabiliyor?”
Sağlıkta yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalı konuşulmaya devam ediyor. Aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu çete, anlaşmalı oldukları özel hastanelere bebekleri sevk ederek SGK’yı dolandırmış ve bebeklerin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 2023 yılında başlayan soruşturmada dönemin İstanbul İl Sağlık Müdür olan Kemal Memişoğlu ise Fahrettin Koca’dan sonra Sağlık Bakanı olmuştu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bakan Memişoğlu’nun görevden alınmamasına tepki gösterdi.
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2023 yılında CİMER’e yapılan bir ihbarla başlayan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve toplam 22 kişi tutuklanmıştı.
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“Yenidoğan Çetesi”, SGK’dan fazladan para almak için yeni doğmuş bebeklerin gerekli tedavilerini yapmamış ve ölümüne neden olmuştu.
Sağlık Bakanlığı, bugün ise çetenin anlaşmalı olduğu toplam 9 özel hastanenin ruhsatını iptal etmişti.
Dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Kemal Memişoğlu’nun, olayın ilk patladığı zamanlarda soruşturmayı savsakladığı, olayın üzerine yeteri kadar gitmediği iddia edilmişti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun görevden alınmamasına tepki gösterdi.
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Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇
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