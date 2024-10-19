Candaş Tolga Işık İsyan Etti: “Sağlık Bakanı Nasıl Hala Koltuğunda Oturabiliyor?”

Sağlıkta yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalı konuşulmaya devam ediyor. Aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu çete, anlaşmalı oldukları özel hastanelere bebekleri sevk ederek SGK’yı dolandırmış ve bebeklerin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 2023 yılında başlayan soruşturmada dönemin İstanbul İl Sağlık Müdür olan Kemal Memişoğlu ise Fahrettin Koca’dan sonra Sağlık Bakanı olmuştu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bakan Memişoğlu’nun görevden alınmamasına tepki gösterdi.