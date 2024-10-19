Fatih Altaylı Yazdı: “Sağlık Bakanı Hiçbir Şey Yapmadı, Soruşturmayı Savsakladı”

Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanan skandalın yankıları sürüyor. İçerisinde her kademeden sağlık çalışanının bulunduğu çete, toplamda 12 bebeğin ölümü ile suçlanıyor. Çeteye yapılan operasyonun bir CİMER ihbarıyla başladığı ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayından beri sürdüğü açıklanmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı ise bugünkü yazısında dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun olayı soruşturmadığını iddia etti.