Yenidoğan Çetesi Skandalı: Çetenin Kullandığı Özel Reyap Hastanesi'nin Ruhsatı İptal!

Türkiye, sağlık sisteminde yaşanan skandalla adeta şoke olmuş durumda. Liderliğini doktorların yaptığı ve hemşire, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının dahil olduğu “Yenidoğan Çetesi”, 12 bebeğin ölümü sebebiyle suçlanıyor. Çetenin kullandığı Tekirdağ’da bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören hastalar başka hastanelere tahliye edilecek.