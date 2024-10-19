Yenidoğan Çetesi Skandalı: Çetenin Kullandığı Özel Reyap Hastanesi'nin Ruhsatı İptal!
Yenidoğan Çetesi Skandalı: Çetenin Kullandığı Özel Reyap Hastanesi'nin Ruhsatı İptal!
Türkiye, sağlık sisteminde yaşanan skandalla adeta şoke olmuş durumda. Liderliğini doktorların yaptığı ve hemşire, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının dahil olduğu “Yenidoğan Çetesi”, 12 bebeğin ölümü sebebiyle suçlanıyor. Çetenin kullandığı Tekirdağ’da bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören hastalar başka hastanelere tahliye edilecek.
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Anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan servisleri kiralayan ve hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde etmeye çalışan çetenin, en az 12 bebeği öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
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Haberlerin çıkması sonrasında yüzlerce kişi de sosyal medyada aynı olaylara maruz kaldığını paylaşmıştı.
"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.
Hastaneden görüntüler 👇
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