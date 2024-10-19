Yenidoğan Çetesi Bebeği Ölen Aileyi Böyle Tehdit Etmiş: "Parayı Vermezseniz Kimsesizler Mezarlığına Gömeriz"

Türkiye, sağlıkta yaşanan büyük skandalı konuşuyor. Hastanelerin yenidoğan servislerine dadanan ve içlerinde doktor, hemşire ve 112 sağlık çalışanlarının olduğu çete, bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yenidoğan servislerine sevk ederek hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde etmiş. Çete üyesi olma suçlamasıyla tutuklanan 22 kişi, 12 bebeğin ölümüne neden olmuş. Çete üyelerinden bir hemşirenin, bebeği ölen aileden parayı almak için “Vermezseniz kimsesizler mezarlığına gömeriz” dediği ortaya çıktı.