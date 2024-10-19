Yenidoğan Çetesi Bebeği Ölen Aileyi Böyle Tehdit Etmiş: "Parayı Vermezseniz Kimsesizler Mezarlığına Gömeriz"
Yenidoğan Çetesi Bebeği Ölen Aileyi Böyle Tehdit Etmiş: "Parayı Vermezseniz Kimsesizler Mezarlığına Gömeriz"
Türkiye, sağlıkta yaşanan büyük skandalı konuşuyor. Hastanelerin yenidoğan servislerine dadanan ve içlerinde doktor, hemşire ve 112 sağlık çalışanlarının olduğu çete, bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yenidoğan servislerine sevk ederek hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde etmiş. Çete üyesi olma suçlamasıyla tutuklanan 22 kişi, 12 bebeğin ölümüne neden olmuş. Çete üyelerinden bir hemşirenin, bebeği ölen aileden parayı almak için “Vermezseniz kimsesizler mezarlığına gömeriz” dediği ortaya çıktı.
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Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan her detay, okuyanların kanını donduruyor.
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Özel bir hastanede hemşire olan çete üyesi Hasan Basri Gök, yabancı uyruklu bir çocuğun doğumu sonrasında aileden günlük 5 bin lira para istemiş.
Sonrasında bebeğin yenidoğan servisinde hayatını kaybetmesiyle, çete üyeleri aileden günlük yatak ücretlerini toplu olarak 80 bin lira olarak talep etmiş.
Ailenin parayı vermeyeceğini söylemesi üzerine ise Hasan Basri Gök'ün “Parayı getirmezseniz çocuğu vermeyiz. Kimsesizler mezarlığına gömeriz” dediği ortaya çıktı.
Yabancı uyruklu aileinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayeti sonrasında hastanede bulunan çete üyeleri, hayatını kaybeden bebeğin cansız bedenini aileye vermek zorunda kalmış.
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