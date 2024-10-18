Sağlıkta Büyük Skandal: Bebekler Ölürken Çete Lideri Doktor Saç Ektiriyormuş
Sağlıkta Büyük Skandal: Bebekler Ölürken Çete Lideri Doktor Saç Ektiriyormuş
“Yenidoğan Çetesi”, 12 bebeğin ihmal sonucu ölmesiyle yargılanıyor. Aralarında doktor, hemşire, 112 çalışanı, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının yer aldığı çete, özel hastanelere sevk ettiği ve yoğun bakıma aldığı bebekler üzerinden haksız kazanç elde etmiş. Savcılığın iddianamesinde, çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı’nın, hastanedeki bir hemşire ile yaptığı konuşmanın detayları yer aldı. Çete liderinin, bu sırada ise saç ektirdiği tespit edildi.
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Yenidoğan bebekleri, anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk eden ve bu yolla SGK’dan haksız kazanç elde etmeye çalışan “Yenidoğan Çetesi”, toplam 12 bebeğin ölümüyle suçlanıyor.
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Savcılığın hazırladığı iddianamede, çete üyelerinin sıkı şekilde takip edildiği ve aralarında yaptıkları telefon konuşmalarının dinlemeye takıldığı yer aldı.
Çetenin elebaşı olan Doktor Fırat Sarı’nın, hemşirelerin “Bebeğin durumu kötü. Her an ex olabilir” dediği Sarı’nın cevap olarak “2-3 dakika suni solunum yoluyla kalp masajı(CPR) yapın. Dönmezse öldü yazın. Ama epikriz raporuna 30 dakika CPR yapıldı yazın” dediği tespit edildi.
Normalde en az yarım saat uygulanması gereken CPR’nin Fırat Sarı’nın talimatıyla bebeğe sadece 2-3 dakika yapıldığı ancak epikriz raporuna yarım saat CPR yapılmış gibi gösterildiği belirlendi.
Polisin tespitlerinde olay saatinde hastanede olması gereken, Sarı’nın o sırada bir merkezde saç ektirdiği GSM baz kayıtlarıyla ortaya kondu.
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