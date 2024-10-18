Sağlıkta Büyük Skandal: Bebekler Ölürken Çete Lideri Doktor Saç Ektiriyormuş

“Yenidoğan Çetesi”, 12 bebeğin ihmal sonucu ölmesiyle yargılanıyor. Aralarında doktor, hemşire, 112 çalışanı, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının yer aldığı çete, özel hastanelere sevk ettiği ve yoğun bakıma aldığı bebekler üzerinden haksız kazanç elde etmiş. Savcılığın iddianamesinde, çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı’nın, hastanedeki bir hemşire ile yaptığı konuşmanın detayları yer aldı. Çete liderinin, bu sırada ise saç ektirdiği tespit edildi.