Yenidoğan Çetesi’nin Kullandığı Hastaneler: İki Tanesi Kapıya Kilit Vurmuş Bile!

Sağlıkta yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Toplamda 12 bebeğin korkunç şekilde ölmesine neden olan çete üyelerinin kullandığı özel hastaneler de belli olmuştu. İddianamede yer alan hastanelerden Bağcılar’da bulunan Özel Şafak hastanesinin kapalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yine Bağcılar’daki Medlife Hastanesi’nin de 3 aydır kapalı olduğu iddia edildi.