Yenidoğan Çetesi’nin Kullandığı Hastaneler: İki Tanesi Kapıya Kilit Vurmuş Bile!
Yenidoğan Çetesi’nin Kullandığı Hastaneler: İki Tanesi Kapıya Kilit Vurmuş Bile!
Sağlıkta yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Toplamda 12 bebeğin korkunç şekilde ölmesine neden olan çete üyelerinin kullandığı özel hastaneler de belli olmuştu. İddianamede yer alan hastanelerden Bağcılar’da bulunan Özel Şafak hastanesinin kapalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yine Bağcılar’daki Medlife Hastanesi’nin de 3 aydır kapalı olduğu iddia edildi.
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Doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının yer aldığı “Yenidoğan Çetesi”nin, bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ederek hem ailelerden hem de SGK’den haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı.
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Çete üyeleri, 12 bebeğin ihmal sonucu ölmesinden suçlanıyor.
Savcılığın hazırladığı iddianamede, çetenin kullandığı özel hastaneler de yer almıştı.
Bağcılar’da bulunan Özel Şafak Hastanesi’nden bugün çekilen görüntülerde, hastanenin kapalı olduğu ve güvenlik görevlisinin bile yerinde olmadığı görüldü.
Hastanenin görüntüleri 👇
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Ayrıca yine Bağcılar’da bulunan Medlife Hastanesi’nin de 3 aydır kapalı olduğu iddia edildi.
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Ülkenin her yerinden pislik yolsuzluk akıyor cinayet haberleri geliyor. hükümetten tık yok. Enflasyon düşüyor bir de 750 TL verin de savunalım ülkeyi diyorla... Devamını Gör
önce haberi yayınlayıp sonramı baskına gidildi ... baskına gidildi mi ?
şafak hastanesinin Allah belasını versin babam için mevsimsel şişlik demişti bambaşka çıktı. hastanede tanıştığım bı kişinin de oğlunu Avcılar'da bir hastane... Devamını Gör