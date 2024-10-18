12 Bebeğin Ölümüyle Sonuçlanan Skandalda Adı Geçen Hastaneler Belli Oldu
12 Bebeğin Ölümüyle Sonuçlanan Skandalda Adı Geçen Hastaneler Belli Oldu
Kaynak: https://www.gercekgundem.com/guncel/p...
Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırmak amacıyla yaptıkları işlemler nedeniyle birçok bebeğin ölümüne neden olan şüpheliler hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlandı. Olaylar ilgili her geçen gün skandal detaylar ortaya çıkarken şüphelilerin büyük skandallara imza attıkları hastaneler de belli oldu.
İşte gazeteci Seyhan Avşar’ın özel haberine göre; bebeklerin ölümlerine neden olan kişilerin çalıştıkları hastaneler…
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Olay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı.
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.
Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Seyhan Avşar, bu kişilerin çalıştıkları hastaneleri ortaya çıkardı. İşte o liste:
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