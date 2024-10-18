12 Bebeğin Ölümüyle Sonuçlanan Skandalda Adı Geçen Hastaneler Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırmak amacıyla yaptıkları işlemler nedeniyle birçok bebeğin ölümüne neden olan şüpheliler hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlandı. Olaylar ilgili her geçen gün skandal detaylar ortaya çıkarken şüphelilerin büyük skandallara imza attıkları hastaneler de belli oldu.

İşte gazeteci Seyhan Avşar’ın özel haberine göre; bebeklerin ölümlerine neden olan kişilerin çalıştıkları hastaneler…