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12 Bebeğin Ölümüyle Sonuçlanan Skandalda Adı Geçen Hastaneler Belli Oldu

12 Bebeğin Ölümüyle Sonuçlanan Skandalda Adı Geçen Hastaneler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.10.2024 - 10:53

Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırmak amacıyla yaptıkları işlemler nedeniyle birçok bebeğin ölümüne neden olan şüpheliler hakkındaki soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlandı. Olaylar ilgili her geçen gün skandal detaylar ortaya çıkarken şüphelilerin büyük skandallara imza attıkları hastaneler de belli oldu. 

İşte gazeteci Seyhan Avşar’ın özel haberine göre; bebeklerin ölümlerine neden olan kişilerin çalıştıkları hastaneler… 

Kaynak: https://www.gercekgundem.com/guncel/p...
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Olay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı.

Olay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Seyhan Avşar, bu kişilerin çalıştıkları hastaneleri ortaya çıkardı. İşte o liste:

Gazeteci Seyhan Avşar, bu kişilerin çalıştıkları hastaneleri ortaya çıkardı. İşte o liste:

  • AKABE SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  • DOĞAMED SAĞLIK HİZMETLERİ

  • EKİP SAĞLIK HİZMETLERİ

  • GÜNEY HASTANESİ SAĞLIK HİZ.

  • MEDİLİFE SAĞLIK HİZMETLERİ

  • ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL HASTANESİ

  • ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTAHANESİ

  • ÖZEL BAĞCILAR MEDLİFE HASTANESİ

  • ÖZEL DOĞA HOSPİTAL

  • ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ

  • ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK SAĞLIK HİZMETLERİ

  • REFİK ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ

  • REYAP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

  • SİLİVRİ KOLAN HASTANESİ

  • YONCA SAĞLIK HİZMETLERİ

  • MEDİSENSE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞİRKETİ

  • GMZ SAĞLIK HİZMETLERİ

  • ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ

  • ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ

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