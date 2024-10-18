12 Bebeğin Ölmesine Neden Olan Yenidoğan Çetesi: Çete Lideri Programa Katılmış

Türkiye, sağlıkta yaşanan büyük skandalı konuşuyor. Devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan ve içerisinde doktor, hemşire, 212 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının olduğu çetenin, 12 bebeğin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Ayrıca çete üyeleri, savcıyı makamında da tehdit etmişti. Çetenin lideri olan Fırat Sarı’nın, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katılarak yenidoğan bebekler hakkında açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.