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12 Bebeğin Ölmesine Neden Olan Yenidoğan Çetesi: Çete Lideri Programa Katılmış

12 Bebeğin Ölmesine Neden Olan Yenidoğan Çetesi: Çete Lideri Programa Katılmış

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 09:16

Türkiye, sağlıkta yaşanan büyük skandalı konuşuyor. Devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan ve içerisinde doktor, hemşire, 212 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının olduğu çetenin, 12 bebeğin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Ayrıca çete üyeleri, savcıyı makamında da tehdit etmişti. Çetenin lideri olan Fırat Sarı’nın, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katılarak yenidoğan bebekler hakkında açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Liderliğini Fırat Sarı’nın yaptığı çetenin, devlet hastanelerinde doğan bebekleri özel hastaneye sevk ederek ailelerinden ve SGK’dan para aldığı ortaya çıkmıştı.

Liderliğini Fırat Sarı’nın yaptığı çetenin, devlet hastanelerinde doğan bebekleri özel hastaneye sevk ederek ailelerinden ve SGK’dan para aldığı ortaya çıkmıştı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada çete üyelerinin aralarındaki konuşmaları da ortaya çıkmıştı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada çete üyelerinin aralarındaki konuşmaları da ortaya çıkmıştı.

Korkunç ifadeler 👇🏻

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, hakkında 582 yıl 9 aya hapis kadar cezası istenen çete lideri Fırat Sarı’nın eski görüntüleri ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, hakkında 582 yıl 9 aya hapis kadar cezası istenen çete lideri Fırat Sarı’nın eski görüntüleri ortaya çıktı.

Çetenin elebaşı olduğu ileri sürülen Fırat Sarı'nın YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.

Çetenin elebaşı olduğu ileri sürülen Fırat Sarı'nın YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.

Çete lideri Fırat Sarı’nın görüntüleri 👇🏻

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