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Oğuzhan Uğur Para İçin Bebekleri Öldüren Yenidoğan Çetesinin Telefon Konuşmalarına İsyan Etti

Oğuzhan Uğur Para İçin Bebekleri Öldüren Yenidoğan Çetesinin Telefon Konuşmalarına İsyan Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.10.2024 - 16:36

Yenidoğan çetesinin kan donduran telefon görüşmelerine Oğuzhan Uğur'dan yorum geldi.

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10 bebeğin ölümünden sorumlu olan yeni doğan çetesi liderinin, ilgili soruşturma yürüten savcıyı tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

10 bebeğin ölümünden sorumlu olan yeni doğan çetesi liderinin, ilgili soruşturma yürüten savcıyı tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan çeteyle ilgili iddianamede, çete üyelerinin kan donduran telefon görüşmelerinin deşifreleri yer aldı.

Bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan çeteyle ilgili iddianamede, çete üyelerinin kan donduran telefon görüşmelerinin deşifreleri yer aldı.

Çete üyesi hemşire ile çete elebeaşı Hasan Basri G. ve başka bir hastanedeki meslektaşı tutuklu şüpheli Hakan Doğukan T. ile yaptığı konuşma şu şekildeydi:

Çete üyesi hemşire ile çete elebeaşı Hasan Basri G. ve başka bir hastanedeki meslektaşı tutuklu şüpheli Hakan Doğukan T. ile yaptığı konuşma şu şekildeydi:

Hakan Doğukan T.: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

Hasan Basri G.: Bugün konuştum anasıyla, babaannesiyle.

Hakan Doğukan T.: Ödeme için mi?

Hasan Basri G.: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

Hakan Doğukan T.: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

Hasan Basri G.: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

Hakan Doğukan T.: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

Hasan Basri G.: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.

Bu kan donduran konuşmaların ardından Oğuzhan Uğur şu yorumda bulundu

Bu kan donduran konuşmaların ardından Oğuzhan Uğur şu yorumda bulundu

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