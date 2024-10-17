Oğuzhan Uğur Para İçin Bebekleri Öldüren Yenidoğan Çetesinin Telefon Konuşmalarına İsyan Etti
Oğuzhan Uğur Para İçin Bebekleri Öldüren Yenidoğan Çetesinin Telefon Konuşmalarına İsyan Etti
Yenidoğan çetesinin kan donduran telefon görüşmelerine Oğuzhan Uğur'dan yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 bebeğin ölümünden sorumlu olan yeni doğan çetesi liderinin, ilgili soruşturma yürüten savcıyı tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan çeteyle ilgili iddianamede, çete üyelerinin kan donduran telefon görüşmelerinin deşifreleri yer aldı.
Çete üyesi hemşire ile çete elebeaşı Hasan Basri G. ve başka bir hastanedeki meslektaşı tutuklu şüpheli Hakan Doğukan T. ile yaptığı konuşma şu şekildeydi:
Bu kan donduran konuşmaların ardından Oğuzhan Uğur şu yorumda bulundu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın