Yenidoğan Çetesinin Kan Donduran Diyalogları İddianamede: “Mehtap O Çocuğu Öldür”
Yenidoğan Çetesinin Kan Donduran Diyalogları İddianamede: “Mehtap O Çocuğu Öldür”
İstanbul’da hastanelerin yenidoğan servislerine dadanan bir çetenin, özel hastanelere sevk ettiği bebekler üzerinden milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı. Çete üyeleri, savcıyı makamında tehdit etmişti. Yaşananlar yüzünden 10 bebeğin hayatını kaybettiği de iddia ediliyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, çete üyelerinin kendi aralarındaki telefon konuşmaları da yer aldı. Örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G.’nin, özel bir hastanede çalışan hemşireye “Mehtap o bebeği öldür!” dediği ortaya çıktı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan çeteyle ilgili iddianamesini hazırladı.
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Çetenin, soruşturma savcını da makamında tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.
İddianamede çete üyelerinin kendi aralarındaki telefon konuşmaları da yer aldı.
Tutuklu bulunan hemşire Hasan Basri G. ile başka bir hastanedeki meslektaşı tutuklu şüpheli Hakan Doğukan T. ile yaptığı konuşma şu şekilde;
İddianamede, özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S. ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G. arasında yapılan görüşmede, Hasan Basri G.'nin “Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, hemşire Mehtap S.'nin ise “Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği anlaşıldı.
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