Yenidoğan Çetesinin Kan Donduran Diyalogları İddianamede: “Mehtap O Çocuğu Öldür”

Hakan Doğukan T.: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

Hasan Basri G.: Bugün konuştum anasıyla, babaannesiyle.

Hakan Doğukan T.: Ödeme için mi?

Hasan Basri G.: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

Hakan Doğukan T.: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

Hasan Basri G.: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

Hakan Doğukan T.: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

Hasan Basri G.: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.