Cüneyt Özdemir’den Mehmet Şimşek Kulisi: “Görevden Alınıyordu!”
Cüneyt Özdemir’den Mehmet Şimşek Kulisi: “Görevden Alınıyordu!”
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bir kulis bilgisini paylaştı. Özdemir’in iki kaynaktan doğrulattığı kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Şimşek’i görevden almak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verdiği oruç örneği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vazgeçirdi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesiyle birlikte Türkiye’de yeniden faizler yükselmeye başlamış ve kamuda tasarruf politikasıyla birçok yeni vergi getirilmişti.
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Bakan Mehmet Şimşek’in, daha önce de görevden alınacağı iddia edilmiş ancak haberler kesin bir dille yalanlanmıştı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde yeniden görevden alınmak üzere olduğunu iddia etti.
Özdemir’in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikaları nedeniyle oy kaybı yaşandığı için Mehmet Şimşek’i görevden almak istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise oruç bozma örneği vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu kararından vazgeçirdi.
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İşte Cüneyt Özdemir’in paylaştığı kulis bilgisi 👇
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