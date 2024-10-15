Mehmet Şimşek, Kendisinden Önce Yapılan %25'lik Kira Zammı Sınırını Eleştirdi
Mehmet Şimşek, Kendisinden Önce Yapılan %25'lik Kira Zammı Sınırını Eleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisinden önceki dönemde yapılan kira zammı sınırını eleştirdi ve enflasyon hedefine ulaşamamalarını buna bağladı.
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Mehmet Şimşek, kısa süre önce uygulanan %25'lik kira zammını eleştirdi. Kendisinden önce yapılan uygulamaya dair konuşan Şimşek, sınırın kalkmasını savundu.
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Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı yayında "Kiralara %25 zam sınırı getirmişler. Biz bunu kaldırdık. Bu sınır kalkınca geçmiş yılların enflasyon farkını yansıtmaya çalıştılar, kiralar %120 arttı" dedi.
Mehmet Şimşek, yapılan bu uygulamanın enflasyona zarar verdiğini söyleyerek "Kiraya %25 sınırı getirilmeseydi, enflasyon hedefimize daha yaklaşacaktık" dedi.
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