En İyi Oyuncak Markaları

CE Belgesi ve Güvenlik Standartları: Oyuncakta İlk Bakılması Gereken Kriter

Günlük dilde “CE belgesi” dense de teknik olarak kontrol edilen şey CE işareti. Türkiye’de piyasaya sunulan oyuncakların bu işareti taşıması gerekiyor. CE, üreticinin ürünün ilgili güvenlik kurallarına uygun olduğunu beyan ettiğini gösteriyor.

Ancak CE tek başına kalite garantisi değil. Ambalajda üretici veya ithalatçı bilgisi, Türkçe uyarılar ve yaş sınırı da bulunmalı. Şüpheli ürünleri Ticaret Bakanlığının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kontrol etmek mümkün.

Yaş Grubuna Uygunluk: Küçük Parça Riski ve Yaş Etiketi Nasıl Okunur?

Kutudaki yaş bilgisi sadece oyuncağın zorluk seviyesini veya zeka oyunu olduğunu göstermiyor. Küçük parçalar, düğme piller, mıknatıslar ve çocuğun ürünü güvenli biçimde kullanıp kullanamayacağı da bu uyarıyla bağlantılı.

Özellikle 36 aydan küçük çocuklarda ağıza girebilecek küçük parçalar ciddi risk oluşturabiliyor. Bu yüzden “çocuğum yaşıtlarından ileride” diyerek daha büyük yaş grubuna yönelik bir oyuncağı erkenden vermek doğru olmayabilir.

Malzeme Güvenliği: Ftalat, BPA ve Boya İçeriği Neden Önemli?

Plastik, boya ve kaplama oyuncak güvenliğinin önemli parçaları. Bazı ftalat türleri ve BPA gibi maddeler için çocuk ürünlerinde yasal sınırlar bulunuyor. Bu nedenle yalnızca “BPA free” ibaresine bakmak yerine ürünün genel güvenlik bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.

Ahşap oyuncaklarda da “doğal” yazması tek başına yeterli değil. Yüzeyin düzgün zımparalanması, kıymık oluşturmaması ve kullanılan boya ile verniğin oyuncak kullanımına uygun olması önemli.