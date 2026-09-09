En İyi Oyuncak Markaları
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Oyuncak seçerken ilk bakılan şey genelde çocuğun ilgisini çekip çekmeyeceği oluyor. Oysa yaşına uygunluk, kullanılan malzeme ve güvenlik bilgileri en az oyuncağın eğlenceli olması kadar önemli. Peki CE işareti ne anlama geliyor, 3 yaş altı uyarısı neden önemli ve ahşap oyuncaklar gerçekten daha güvenli mi? Pilsan ve Dolu gibi yerli markalardan LEGO ve Fisher-Price’a kadar pek çok seçenek arasından doğru ürünü seçerken nelere bakmanız gerektiğini bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…
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Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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