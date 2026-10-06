Renkler Ruh Halimizi Gerçekten Değiştiriyor mu? Renk Psikolojisine Göre 7 Rengin Anlamı
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Kırmızı bir tişört giyince daha cesur hissettiğiniz, mavi bir odada zaman geçirinceyse daha sakin hissettiğiniz oldu mu? Renklerin ruh halimiz ve davranışlarımız üzerinde etkisi olduğu fikri, 'renk psikolojisi' adıyla yıllardır konuşuluyor. Peki bu iddiaların ne kadarı gerçekten kanıtlanmış? Yedi rengin en sık anılan çağrışımlarına ve bilimin bu konuda ne söylediğine birlikte bakalım…
Kaynak: Wikipedia
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Renk psikolojisi neyi iddia ediyor, neyi kanıtlıyor?
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Kırmızı: Dikkat ve heyecan
Sarı: Neşe ve iyimserlik
Mavi: Rahatlama ve ciddiyet
Yeşil: Doğa dostu bir renk
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Mor: Güç ve zarafet
Turuncu: En az sevilen renklerden biri
Beyaz: Saflık ve netlik
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