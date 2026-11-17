Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Afişinden Uzak Şehir'in Reyting Düşüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Estetik operasyonların ardından ekranlardan uzak kalan Survivor Nagihan Karadere, Mekke'de görüntülendi.
İptal edilen bölümün ardından Evlilik Güzeldir ekrana döndü, Uzak Şehir ise çift haneyi koruyamadı.
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel, dizi sürelerinin kısaltılması tartışmasına dahil oldu.
Dizi sürelerinin 110 dakikaya düşürülmesi planı kanallar uzlaşamayınca şimdilik rafa kalktı.
Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş ile Müge Zopun canlı yayında nişanlandı.
Müge Anlı'da "800 yaşındaki Şahmeran" iddiasıyla gündem olan Şifanur Yılmaz için hastaneye sevk kararı çıktı.
Uzak Şehir'in 10 reytingin altına inmesinin nedeni ortaya çıktı: Geçen sezon da aynısı olmuştu.
Deniz Kızı Marmara'da rol değişikliği: Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin yerine başka bir oyuncu geldi.
21 dizinin en yüksek ve son bölüm reytingleri karşılaştırıldı, rekorunu aşan tek dizi Ömür Usta oldu.
Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'su Selin İlgar, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
Delikanlı'dan sahneleri yayınlanmadan çıkarılan Fırat Tanış, yeni Yasak Elma ile ekrana dönüyor.
Tuzlu Kahve'yle ekrana dönen Nebahat Çehre, dizi krizi hakkında sessizliğini bozdu.
Eski şampiyon Avatar Atakan, Survivor 2027'nin 10 milyon TL'lik ödülünü yorumladı.
10 yaş küçük sevgilisi için evini satan Nuriye Hanım, Müge Anlı'da 14 milyon liralık kaybını anlattı.
Hazırlıkları durdurulan Yörük Kızı'nın çekimleri yine ertelendi, kadroya Kuruluş Orhan'ın Halime Hatun'u katıldı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'deki gençliğini oynayan Sidar Tublek, Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı.
MasterChef yarışmacılarının 4 ayda kazandığı takipçi sayıları ortaya çıktı, rekor Muhammed'de.
Devam etmek istemediği konuşulan Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek kaygısı ortaya çıktı.
Nursema ve Sevtap'ın dönüşüyle Kızılcık Şerbeti'nin afişi baştan aşağı değişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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