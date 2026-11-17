Reklam pastasındaki düşüşe çözüm olarak gündeme gelen plana göre diziler 140 yerine 110 dakika sürecek, saat 23.20 civarında bitecek ve ikinci ekip çalıştırılmayacaktı. Ancak başta tv8 olmak üzere format yayınlayan kanallar yayınlarını dizilerle aynı saatte bitirmeyi kabul etmedi. Yapımcıların oyuncu ücretleri başta olmak üzere ekiplerden yüzde 10 ile 30 arasında indirim istemeye devam ettiği öğrenildi.