Akşam kuşağında şu an 19 dizi yayınlanıyor. Kanallar, reklam pastasındaki büyük düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor. Haberde, Ömür Usta gibi 7 reyting alan dizilerin bile maliyetini karşılayamayıp zarar ettiği belirtiliyor.

Krize çözüm olarak üzerinde durulan formüllerden biri, bölüm sürelerinin 140 dakikadan 110 dakikaya indirilmesiydi. Plana göre son reklam kuşağına gerek kalmayacak, diziler yaklaşık 23.20 gibi bitecek, ikinci ekip çalıştırılmayacak ve maliyet azalacaktı.