Kısalması Bekleniyordu: Dizi Süreleri İçin Yapılan Görüşmelerle İlgili Yeni Gelişme!
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Dizi bölüm sürelerinin 140 dakikadan 110 dakikaya düşürülmesi planı şimdilik rafa kalktı. Kanallar arasında uzlaşma sağlanamayınca plan askıda kaldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Plana göre diziler 140 dakikadan 110 dakikaya indirilecekti.
Uzlaşılamadı: Format yayınlayan kanallar dizilerle aynı saatte bitirmeyi kabul etmedi.
Yapımcılar oyuncu ücretleri başta olmak üzere ekiplerden indirim istemeye devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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