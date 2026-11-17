Karayel, bölüm sürelerinin uzamasına dikkat çekerek şu sözleri kurdu: 'Diziler bizim zamanımızda 50 dakikayken şimdi 2,5 saat. Bunun bir noktada patlayacağı zaten aşikardı.'

Oyuncu, ülkenin ekonomik durumuna da değinerek şöyle devam etti: 'Şu an ekonomik olarak çok geri gitmiş bir ülkeyken bunu haklarını elde etmiş insanlardan beklemek sektör için iyi değil. Bunun çözümü başka bir sistem olmalı.'