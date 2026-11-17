Öykü Karayel Dizi Sürelerinin Kısaltılması Hakkında Konuştu!
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Bir Başkadır'daki Meryem'iyle tanınan Öykü Karayel, dizi sürelerinin kısaltılmasının konuşulduğu günlerde sektöre dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Oyuncu, eskiden 50 dakika olan dizilerin bugün 2,5 saate çıktığını söyleyerek çözümün başka bir sistem olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Gülay Afşar
Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Dizi bölümlerinin 140 dakikadan 110 dakikaya düşürülmesi önerisi kulislere yansımıştı.
Öykü Karayel, dizilerin eskiden 50 dakika sürdüğünü hatırlatarak çözümün başka bir sistem olması gerektiğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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