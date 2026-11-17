Ivana Sert, kendi adını taşıyan markanın kurucusu ve baş tasarımcısı. Türkiye'de ilk olarak Show TV'nin Bugün Ne Giysem? programının jüri üyesi olarak geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Bu Tarz Benim adıyla başlayan, ardından İşte Benim Stilim adını alan programda jüri koltuğuna oturdu; programın yeni sezonlarında da jüri üyeleri arasında yer alıyor. Doya Doya Moda jürisinde de görev alan Sert, 2011'de Yok Böyle Dans'a yarışmacı olarak katılmış, sağlık sorunu nedeniyle yarışmadan çekilmişti. 2019'da ise İmalat Hatası şarkısıyla müzik dünyasına adım attı.