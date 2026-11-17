Yapmayınca Kendini Hasta Gibi Hissediyormuş: Ivana Sert'in Vazgeçemediği Alışkanlık Şaşırttı!
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Moda tasarımcısı Ivana Sert, Bugün Ne Giysem?, İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi programlardaki jüri üyeliğiyle tanınıyor. Sırbistan doğumlu Sert, yıllardır ekranlardaki yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sabah'ın haberine göre bu kez bronz ten konusundaki sözleriyle dikkat çekti.
Kaynak: Sabah
Ivana Sert, jüri koltuklarıyla ekranların tanıdık ismi oldu.
Sert, bronz olmadığı süreçte kendini hasta gibi hissettiğini söyledi.
Sert, solaryuma hiç girmediğini ve asla girmeyeceğini belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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