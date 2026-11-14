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Çatal Bıçaklar Havada Uçuşmuştu: 1999’daki Ödül Gecesinde Ahmet Kaya ve Serdar Ortaç Arasında Yaşananlar

Çatal Bıçaklar Havada Uçuşmuştu: 1999’daki Ödül Gecesinde Ahmet Kaya ve Serdar Ortaç Arasında Yaşananlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 13:27
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Ahmet Kaya, 10 Şubat 1999’da Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almak için çıktığı sahnede, yeni albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini ve bu şarkıya klip çekeceğini duyurdu. Konuşmanın ardından salonda hakaretler yükseldi, Kaya’nın oturduğu masaya çatal bıçak fırlatıldı. O gece sahneye çıkan Serdar Ortaç, yıllar sonra çatal attığı iddiasını reddetti ve yaşananlara dahil olduğu için özür diledi. Salondan nasıl ayrıldıklarını ise o gece Kaya’nın yanında olan Gülten Kaya anlattı.

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Ahmet Kaya, ödülünü alırken yeni albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini duyurdu.

Ahmet Kaya, ödülünü alırken yeni albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini duyurdu.

10 Şubat 1999 akşamı Ahmet Kaya, eşi Gülten Kaya’yla birlikte Magazin Gazetecileri Derneğinin Princess Otel’de düzenlediği ödül törenine katıldı. Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almak için sahneye çıktığında İnsan Hakları Derneğine, Cumartesi Annelerine, basın emekçilerine ve Türkiye halkına teşekkür etti. Ardından hazırladığı albümle ilgili bir haber verdi. Albümde Kürtçe bir şarkı seslendirecek, o şarkıya bir de klip çekecekti. Salonda bu klibi yayınlayacak televizyoncular bulunduğuna inandığını da sözlerine ekledi. 

Gülten Kaya’nın yıllar sonra Agos’a anlattığına göre, salonda Ahmet Kaya’yı alkışlayanlar da vardı. Ancak bir grup, sözlerine tepki gösterdi. Aralarında sanatçının salondan çıkarılmasını isteyenler de bulunuyordu. Kaya konuşmasının ardından eşinin yanına, masasına döndü. Törende yaşananları yıllarca gündemde tutan saldırı da o sırada başladı. Gülten Kaya, çatal ve bıçakların oturdukları masaya doğru fırlatıldığını anlattı.

Gülten Kaya, masaya çatal bıçak atılırken salondan çıkmak için beklediklerini anlattı.

Gülten Kaya, masaya çatal bıçak atılırken salondan çıkmak için beklediklerini anlattı.

Gecenin en çok hatırlanan görüntülerinden birinde Serdar Ortaç sahnedeydi. Ortaç, Padişah şarkısını sözlerini değiştirerek söyledi, ardından 10. Yıl Marşı’nı okudu. Salondakiler de marşa eşlik etti. Gülten Kaya’nın anlatımına göre çift tam o sırada kalkmayı düşünüyordu. Ortam daha da gerilebilir diye yerlerinde kalıp marşın bitmesini beklediler.

Ayağa kalktıklarında basın mensupları ve salondaki kalabalık peşlerinden geldi. Gülten Kaya, çıkıştaki izdihamda eşinden ayrı düştüğünü, Ahmet Kaya’nın ise asansöre yönlendirildiğini anlattı. Kaya, asansörde yanındakilere eşinin nerede olduğunu soruyordu. Gülten Kaya, iyi olduğu haberini asistan ve korumalar aracılığıyla iletti. Çift, peş peşe hareket eden ayrı araçlarla eve döndü. Törenin canlı yayını ise onlar eve vardığında devam ediyordu. 

Ödül gecesinin ardından Ahmet Kaya hakkında dava açıldı. Sanatçı bir süre sonra Türkiye’den ayrıldı ve yaşamını Paris’te sürdürdü. Gülten Kaya’nın anlattığı Paris günlerinden biri, 17 Ağustos 1999 depremine denk geliyordu. Çift, Türkiye’deki yakınlarına ulaşmak için saatlerce telefon başında bekledi. Kaya, depremde ablasını ve yeğenini kaybetti, cenazelerine katılamadı. 16 Kasım 2000’de Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Serdar Ortaç, çatal attığı iddiasını reddetti ve o gece sahneye çıktığı için özür diledi.

Serdar Ortaç, çatal attığı iddiasını reddetti ve o gece sahneye çıktığı için özür diledi.

Gecenin görüntüleri yıllar içinde yeniden gündeme geldikçe Serdar Ortaç’a da o akşam ne yaptığı soruldu. Ortaç, sonradan verdiği bir röportajda salonda kendisinden marş okumasının istendiğini söyledi. Ahmet Kaya’ya çatal fırlattığı yönündeki iddiaya “Hiçbir şey atmadım” diye yanıt verdi. Aynı açıklamada sahnede yer almaktan ve Kaya’nın yaşadıklarına dahil olmaktan pişman olduğunu dile getirerek sanatçının hayranlarından özür diledi. 

Ortaç, Mayıs 2024’te katıldığı bir YouTube yayınında geceyi yeniden anlattı. Bu kez Ahmet Kaya’nın o salonda Kürtçe şarkı söyleyeceğini duyurmasını “Ne cesaretmiş” sözleriyle değerlendirdi. Kendi çocukluğundan da bir ayrıntı verdi. Şanlıurfalı annesinin kendilerine Kürtçe öğrettiğini, buna rağmen o yıllarda Kürtçe konuşmadıklarını söyledi. Yıllar önce sahnede marşa eşlik eden kalabalığın önünde duran Ortaç, 2024’te aynı geceyi anlatırken Kaya’nın o konuşmayı yapabilmek için gösterdiği cesaretten söz etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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