Çatal Bıçaklar Havada Uçuşmuştu: 1999’daki Ödül Gecesinde Ahmet Kaya ve Serdar Ortaç Arasında Yaşananlar

10 Şubat 1999 akşamı Ahmet Kaya, eşi Gülten Kaya’yla birlikte Magazin Gazetecileri Derneğinin Princess Otel’de düzenlediği ödül törenine katıldı. Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almak için sahneye çıktığında İnsan Hakları Derneğine, Cumartesi Annelerine, basın emekçilerine ve Türkiye halkına teşekkür etti. Ardından hazırladığı albümle ilgili bir haber verdi. Albümde Kürtçe bir şarkı seslendirecek, o şarkıya bir de klip çekecekti. Salonda bu klibi yayınlayacak televizyoncular bulunduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Gülten Kaya’nın yıllar sonra Agos’a anlattığına göre, salonda Ahmet Kaya’yı alkışlayanlar da vardı. Ancak bir grup, sözlerine tepki gösterdi. Aralarında sanatçının salondan çıkarılmasını isteyenler de bulunuyordu. Kaya konuşmasının ardından eşinin yanına, masasına döndü. Törende yaşananları yıllarca gündemde tutan saldırı da o sırada başladı. Gülten Kaya, çatal ve bıçakların oturdukları masaya doğru fırlatıldığını anlattı.