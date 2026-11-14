Çatal Bıçaklar Havada Uçuşmuştu: 1999’daki Ödül Gecesinde Ahmet Kaya ve Serdar Ortaç Arasında Yaşananlar
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Ahmet Kaya, 10 Şubat 1999’da Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almak için çıktığı sahnede, yeni albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini ve bu şarkıya klip çekeceğini duyurdu. Konuşmanın ardından salonda hakaretler yükseldi, Kaya’nın oturduğu masaya çatal bıçak fırlatıldı. O gece sahneye çıkan Serdar Ortaç, yıllar sonra çatal attığı iddiasını reddetti ve yaşananlara dahil olduğu için özür diledi. Salondan nasıl ayrıldıklarını ise o gece Kaya’nın yanında olan Gülten Kaya anlattı.
Ahmet Kaya, ödülünü alırken yeni albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini duyurdu.
Gülten Kaya, masaya çatal bıçak atılırken salondan çıkmak için beklediklerini anlattı.
Serdar Ortaç, çatal attığı iddiasını reddetti ve o gece sahneye çıktığı için özür diledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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