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Silinmeden Yetişin: 7-14 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 7-14 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 12:45
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, spor salonunda çekilmiş siyah beyaz kareyi Beyoncé'nin 'Diva' şarkısıyla hikayesine ekledi.

Gülşen

Gülşen

Gülşen, bir yaşındayken çekilmiş bir çocuk videosunu 'Canım Ata'm' diye başlayan notla hikayesine ekledi. Notunda 'Sonsuza kadar 7'den 70'e sana olan sevdamız, bağlılığımız, minnet duygumuz daima çoğalacak. Ne mutlu Türk'üm diyene' yazdı.

Melisa Pamuk

Melisa Pamuk

Melisa Pamuk, siyah uzun elbiseli kombiniyle çekilen görüntüleri hikayesine ekledi. Bu paylaşımla birlikte ikinci çocuk haberleri ortaya çıktı.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, asansörde çektiği ayna selfie'sini hikayesine ekledi.

Eda Ece

Eda Ece

Eda Ece, 'Duşlar yapıldı kabak dolmaları yenildi uyutuldu şimdi tuzlu kahve izleyeceğim (uyanmazsa) annelerin bir dakika boşu yok...' notuyla kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı.

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Demet Özdemir

Demet Özdemir

Demet Özdemir, mutfakta yemek hazırlarken çektiği siyah beyaz videoyu 'Soğan show 😂' yazısıyla hikayesine ekledi.

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler, ailenin yeni köpeği Rex'in ilk sokak gezisini hikayesine ekledi. Paylaşımına 'Rex bey'in ilk sokak gezisi yaşandı 🙃 resmen köpek velisi olduk biz de şoktayız ya' notunu düştü.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, yazdığı kitabın etkinliğindeki karesini 'Küçük dostlarımla buluşmak bir harika! 🥹' notuyla hikayesine ekledi.

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, koşu bandında çektiği videoyu hikayesine ekledi.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, siyah tüylü ve çiçek işlemeli abiye elbisesiyle çekilmiş kareyi hikayesine ekledi.

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Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç, Netflix dizisi Bir Başkadır'ın afişini 'Meryem aklım sen de kaldı Meryem 🫂❤️' notuyla hikayesine ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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