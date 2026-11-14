2007’ye Işınladı! Selena’nın Ceren Teacher’ı 19 Yıl Öncesinden Set Kareleri Paylaştı

Sinem Kobal’ın başrolünde yer aldığı Selena, 2006’da ATV’de izleyici karşısına çıktığında sihirli bir dünyayı okul koridorlarına kadar taşımıştı. O koridorlarda karşımıza çıkan isimlerden biri de İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’ydu. Zeynep Aktuğ’un canlandırdığı karakteri “Ceren Teacher” diye hatırlayanlar için oyuncunun yıllar sonra paylaşımında yine bu ifadeyi kullanması, fotoğraflar kadar tanıdık bir ayrıntı oldu.

Aktuğ’un yolu Selena’dan önce Çınaraltı ve Aşk Her Yaşta gibi dizilerden geçmişti. Sinemada ise Ali Kundilli ve devam filminde canlandırdığı İlknur karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyuncuyla ilgili bir başka tanıdık ayrıntı da ailesinden geliyor. Aktuğ, Aşk-ı Memnu’da Hilmi Önal’ı canlandıran oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ’un kızı.