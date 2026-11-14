article/comments
article/share
Haberler
TV
2007’ye Işınladı! Selena’nın Ceren Teacher’ı 19 Yıl Öncesinden Set Kareleri Paylaştı

2007’ye Işınladı! Selena’nın Ceren Teacher’ı 19 Yıl Öncesinden Set Kareleri Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 11:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Selena’nın İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’yu hatırladınız mı? Karaktere hayat veren Zeynep Aktuğ, dizinin 2007’deki çekimlerinden fotoğrafları “Ceren Teacher” notuyla paylaştı. Gelinlikli sahnenin hazırlığından bir mağazanın içinde yapılan çekime kadar uzanan kareler, bu kez dizinin kamera arkasına bakmamızı sağladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selena’nın İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’ya Zeynep Aktuğ hayat veriyordu.

Selena’nın İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’ya Zeynep Aktuğ hayat veriyordu.

Sinem Kobal’ın başrolünde yer aldığı Selena, 2006’da ATV’de izleyici karşısına çıktığında sihirli bir dünyayı okul koridorlarına kadar taşımıştı. O koridorlarda karşımıza çıkan isimlerden biri de İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’ydu. Zeynep Aktuğ’un canlandırdığı karakteri “Ceren Teacher” diye hatırlayanlar için oyuncunun yıllar sonra paylaşımında yine bu ifadeyi kullanması, fotoğraflar kadar tanıdık bir ayrıntı oldu. 

Aktuğ’un yolu Selena’dan önce Çınaraltı ve Aşk Her Yaşta gibi dizilerden geçmişti. Sinemada ise Ali Kundilli ve devam filminde canlandırdığı İlknur karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyuncuyla ilgili bir başka tanıdık ayrıntı da ailesinden geliyor. Aktuğ, Aşk-ı Memnu’da Hilmi Önal’ı canlandıran oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ’un kızı.

Aktuğ, 2007’deki çekimlerden 13 kareyi “Ceren Teacher” notuyla paylaştı.

Aktuğ, 2007’deki çekimlerden 13 kareyi “Ceren Teacher” notuyla paylaştı.

Zeynep Aktuğ, Instagram hesabına yüklediği fotoğraf dizisinin açıklamasına “Selena dizisi kamera arkası set fotoğrafları 2007” yazdı. Notun sonuna da dizideki rolünü hatırlatan “Ceren Teacher” ifadesini ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın