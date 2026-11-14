2007’ye Işınladı! Selena’nın Ceren Teacher’ı 19 Yıl Öncesinden Set Kareleri Paylaştı
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Selena’nın İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’yu hatırladınız mı? Karaktere hayat veren Zeynep Aktuğ, dizinin 2007’deki çekimlerinden fotoğrafları “Ceren Teacher” notuyla paylaştı. Gelinlikli sahnenin hazırlığından bir mağazanın içinde yapılan çekime kadar uzanan kareler, bu kez dizinin kamera arkasına bakmamızı sağladı.
Selena’nın İngilizce öğretmeni Ceren Soylu’ya Zeynep Aktuğ hayat veriyordu.
Aktuğ, 2007’deki çekimlerden 13 kareyi “Ceren Teacher” notuyla paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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